Caballero ve "muy triste" que las aspiraciones de gobierno de PP C-LM pasen exclusivamente por una fuerza "ultra"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado este viernes que es "muy triste" que las esperanzas de los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha para alcanzar el Gobierno pasen "exclusivamente" por aliarse con una fuerza "ultra" como Vox, "lo que habla no habla muy bien precisamente de estos dirigentes y del PP, que no confía en sus propias posibilidades".

A preguntas de los periodistas durante una visita realizada a las obras del nuevo Hospital de Puertollano, Caballero ha recalcado que la actitud de los dirigentes del PP, que vinculan su aspiración de gobierno a pactos con Vox, "pondría a Castilla-La Mancha en una situación de riesgo si esa posibilidad remota, que no se va a producir, de alguna manera tuviera algún piso de realidad".

De otro lado, y tras las denuncias del alcalde de Malagón (Ciudad Real), Adrián Fernández, por la "falta de apoyo" del Plan de Contingencia para paliar los daños por las inundaciones, el vicepresidente Caballero ha afirmado que no sabe "de qué se queja" el alcalde de Malagón cuando tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Gobierno de España "se han puesto al frente para afrontar todas las dificultades por la crisis climatológica y han puesto todos los medios y recursos a disposición de los municipios".

En este sentido ha recordado que el Gobierno regional está dando respuesta, "en el ámbito de sus competencias e incluso más allá", destinando ocho millones de euros al arreglo de caminos, "al margen de que el Gobierno de España ha dispuesto todas las ayudas necesarias y hoy mismo el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que iba a atender la reivindicación de Castilla-La Mancha para que sea tratada en los mismos términos que Andalucía y Extremadura para paliar los daños del sector agrícola y ganadero".

"Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos, porque sin duda vamos a reponer toda la infraestructura y todos los daños en muy corto espacio de tiempo, y lo que no vamos a hacer nunca es enredar por intentar arañar un voto", ha concluido.