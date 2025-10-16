Cabañero aplaude las medidas de Page por "reafirmar" el compromiso con las personas y la igualdad de oportunidades

ALBACETE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE en la provincia de Albacete y presidente de la Diputación albaceteña, Santiago Cabañero, ha entatizado que el Gobierno de Emiliano García-Page demuestra "con hechos" que el socialismo es "la garantía de igualdad, progreso y bienestar en Castilla-La Mancha". Además, ha subrayado que las medidas anunciadas "reafirman el compromiso del socialismo con las personas, con la igualdad de oportunidades y con una región que crece desde lo público y con justicia territorial".

De este modo, ha destacado el "análisis serio, con los pies en el suelo y lleno de datos" que ha realizado García-Page en su exposición durante el Debate sobre el Estado de la Región, señalando que "Castilla-La Mancha está en un muy buen momento, creciendo en economía, en población y, sobre todo, en bienestar social".

"Me gusta decir que el dato mata al relato, y los datos están ahí: Castilla-La Mancha está entre las comunidades que más crecen económicamente, con más empleo estable y con mayor inversión en servicios públicos esenciales", ha afirmado Cabañero.

El secretario general del PSOE en Albacete ha puesto en valor que el Gobierno regional "ha cumplido ya más del 50% de los compromisos electorales a mitad de legislatura", demostrando --ha dicho-- "que la política útil, la que cambia la vida de la gente, es la que se hace desde la responsabilidad y el compromiso socialdemócrata".

Cabañero ha destacado la importancia de las más de veinte actuaciones anunciadas para la provincia de Albacete, que ponen el acento en el reforzamiento de los servicios públicos y la cohesión territorial, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Entre ellas, ha mencionado la continuidad de las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que contará con el segundo PET-Resonancia de la región y un nuevo edificio Materno-Infantil; la apertura del Centro de Salud Zona 3 en la capital; y la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte a la demanda, uno de ellos en la Sierra del Segura, "una medida que mejora la vida de quienes viven en las zonas más despobladas".

También ha puesto en valor las actuaciones en servicios sociales y dependencia, con la apertura en 2026 de viviendas de apoyo y un Centro de Día en Alcaraz, la creación de nuevas residencias en Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra y Munera, y la apertura del centro de mayores de Ontur.

"Estas inversiones reflejan lo que somos: un partido que gobierna para las personas, que se ocupa de quienes más lo necesitan y que entiende el desarrollo desde la proximidad y la equidad territorial", ha señalado Cabañero.

Asimismo, ha aplaudido la presentación del plan de choque en materia de vivienda impulsado por García-Page, que facilitará el acceso a los jóvenes, "un ejemplo claro de política útil y comprometida con las nuevas generaciones".

Para Cabañero, el discurso del presidente autonómico ha sido "moderado, socialdemócrata y profundamente humano", reflejando la esencia del proyecto socialista en Castilla-La Mancha: "un modelo de progreso que defiende lo público, combate la desigualdad y garantiza que nadie se quede atrás".