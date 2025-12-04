Cabañeros refuerza la colaboración público-privada para controlar la población de ungulados en el parque nacional

Archivo - Ciervo, caza, cazadores, naturaleza, animales - EUROPA PRESS/UCLM - Archivo

CIUDAD REAL 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Parque Nacional de Cabañeros ha celebrado este jueves en Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real) su segunda reunión ordinaria del 2025 en la que se ha informado favorablemente del primer convenio de colaboración entre el parque, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y los propietarios de la finca de Cabañeros, ubicada dentro del parque nacional, para el desarrollo de actuaciones de gestión y conservación en dicho territorio.

Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demodráfico, este convenio se establece como el instrumento clave para reforzar la gestión y conservación de este enclave estratégico dentro del Parque Nacional, a través de la colaboración con los propietarios privados, tal y como viene establecido en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales.

Lo suscrito contempla la realización de diferentes actuaciones de conservación de los valores naturales, en coherencia con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque.

Entre las medidas contempladas destacan la restauración ecológica de sus ecosistemas, especialmente los más representativos del monte mediterráneo, los bosques de ribera y las turberas; el control y erradicación de especies exóticas invasoras y la gestión de poblaciones de ungulados.

También se abordará la mejora del conocimiento en distintos ámbitos como el seguimiento de especies emblemáticas, ungulados, hábitats, flora y vegetación.

Estas actuaciones, enmarcadas plenamente en la normativa vigente, tienen como objetivo consolidar el buen estado de conservación del parque nacional, reforzando la funcionalidad de sus ecosistemas y la recuperación de sus procesos naturales.

En la reunión también se ha abordado el Informe de gestión 2025, que ha detallado los avances realizados en conservación de hábitats y fauna, prevención de incendios, uso público y seguimiento científico.

En cuanto a las actuaciones para 2026, estarán centradas en la restauración ecológica, la mejora de infraestructuras de uso público, el seguimiento de especies emblemáticas y la reducción de factores de amenaza.

En la reunión de este jueves también se ha visto el informe sobre las ayudas del área de influencia socioeconómica (AIS), orientadas a promover el desarrollo sostenible de los municipios vinculados al parque, y el informe del Patronato al borrador del nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales, actualmente en tramitación.