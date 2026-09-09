El Calendario Solidario de Afanion utiliza la orquesta para simbolizar el sentimiento de "equipo" en la asociación

Presentación del calendario de Afanion. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha presentado oficialmente su Calendario Solidario 2027, que cuenta con 2.500 ejemplares, cuya impresión ha corrido a cargo de la Diputación de Albacete.

El Calendario de Afanion 2027 de la sede Albacete-Cuenca ha sido presentado en el stand de la entidad en la Feria de Albacete. En esta nueva edición, la música se convierte en el hilo conductor para trasladar un mensaje fundamental: una orquesta es un equipo y, para que la música suene, cada una de sus partes debe escuchar, coordinarse y avanzar en la misma dirección.

Bajo el título 'Sinfonía Afanion', el calendario utiliza la metáfora de una gran orquesta para representar a todas las personas que forman parte de Afanion y del acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

Como ocurre en una formación musical, cada integrante tiene un papel diferente y necesario, pero es la suma de todos la que permite construir una melodía común. A lo largo de sus doce meses, el calendario acerca además la música a quienes lo tienen entre sus manos a través de citas célebres de grandes músicos y compositores, junto a diferentes recomendaciones musicales y sinfonías para escuchar, haciendo de cada página una pequeña invitación a descubrir, sentir y compartir la música.

La propuesta quiere poner en valor conceptos como la coordinación, la escucha, el acompañamiento y el trabajo en equipo, elementos que también están presentes en el día a día de Afanion.

El concepto creativo del Calendario Solidario 2027, diseñado por Pablo Gallardo y con fotografías de Chema Moragón, gira este año en torno a la música bajo el título 'Sinfonía Afanion'.

FONDOS RECAUDADOS

Los fondos recaudados con la venta de este calendario se destinarán íntegramente a los proyectos de apoyo que Afanion brinda a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias, y la Diputación de Albacete los hará llegar a todos los ayuntamientos de la provincia.

Durante su intervención, el presidente de Afanion, Juan García Gualda, ha agradecido la colaboración de la Diputación con la asociación, tanto por su implicación un año más en la impresión del Calendario Solidario como por la atención y respuesta que la institución viene prestando a las distintas necesidades y propuestas que Afanion le traslada a lo largo del año.

García Gualda también ha reconocido la implicación de las madres que han participado en la preparación del calendario y ha agradecido el trabajo de Pablo Gallardo, responsable del concepto creativo del calendario, destacando su colaboración y dedicación para dar forma a una propuesta diferente en cada edición.

El acto de presentación ha contado con el presidente de Afanion, Juan García Gualda, y miembros de la Junta Directiva; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, y el diputado coordinador del Área Social, José González. La institución provincial ha colaborado un año más con la impresión de los 2.500 ejemplares del Calendario Solidario.

CABAÑERO: "UNA BUENA BANDA"

Por su lado, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, acompañado por el diputado coordinador del Área Social, José González, ha visitado este miércoles el stand de la asociación en el Recinto Ferial para participar, junto a su presidente, Juan García, en la presentación de la edición 2027, 'Sinfonía Afanion'.

Una cita que, como ha señalado el propio Cabañero, se ha convertido ya "en un clásico de Feria" y que ha contado también con integrantes de la Junta Directiva de la asociación, voluntariado y personas vinculadas a la entidad, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cabañero ha felicitado especialmente a Pablo Gallardo por el diseño de una edición que considera "preciosa" y que, a su juicio, "refleja lo que es Afanion en esa perfecta sintonía". Una sintonía que, "como toda buena melodía, siempre hay que escuchar con atención porque tiene muchos matices y cualquiera de ellos merece mucho la pena".

Siguiendo con esa metáfora musical, el presidente de la Diputación ha incidido en el papel que corresponde desempeñar a las instituciones: "Como cualquier buena banda, cualquier sinfónica, necesita buenos instrumentos, y ésos los tenemos que proveer las administraciones, que siempre tenemos que estar a su lado".

También ha felicitado a Afanion por el diseño de su stand en la Feria, en el que la asociación ha trasladado la iconografía creada con motivo de su 30º aniversario, llegando a bromear con que "si hubiera un concurso de stands de la Feria, probablemente serían los ganadores", tanto por su continente como por su contenido.

Por su parte, Juan García ha agradecido a la Diputación y a su presidente "el compromiso constante" que mantienen con Afanion, incidiendo en que éste va mucho más allá de la edición del calendario y se extiende a diferentes proyectos que permiten a la asociación seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de sus niños y niñas.

García ha recordado, entre otros ejemplos, la colaboración provincial con la gala del 30º aniversario celebrada el pasado diciembre, y ha puesto en valor el respaldo sostenido de la institución a las diferentes iniciativas de la entidad.

El presidente de Afanion ha tenido también palabras de reconocimiento para Pablo Gallardo, responsable del concepto creativo, destacando la "sensibilidad" necesaria para realizar un calendario en el que "aparecen los niños y las niñas de Afanion, independientemente de donde estén". Como en las últimas ediciones, sus páginas reflejan la realidad diversa de la asociación, incluyendo a menores afectados, supervivientes y también a quienes han fallecido.

Asimismo, García ha reconocido especialmente el trabajo que realizan las madres de Afanion para coordinar las fotografías, contactar con las familias y gestionar su participación en una iniciativa que requiere una especial sensibilidad.

2.500 EJEMPLARES

La Diputación de Albacete ha asumido nuevamente la impresión de los 2.500 ejemplares de 'Sinfonía Afanion'. Un número que Cabañero confía en que vuelva a quedarse pequeño. "Estoy deseando que me llame Juan y me diga: 'Ya no nos quedan, tenemos que hacer más'. Pues vamos a hacer más", ha afirmado.

Además, el Gobierno provincial se encargará de extender el calendario por el territorio. "Tiene que estar en todos los ayuntamientos y bibliotecas públicas porque merece la pena. De verdad que merece la pena por el trabajo que hace esta gente", ha señalado Cabañero.

Los fondos recaudados mediante la venta del calendario se destinarán íntegramente a los proyectos y servicios de apoyo que Afanion desarrolla para niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias. Las fotografías de esta edición son obra de Chema Moragón.