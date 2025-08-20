Calixto y Melibea toman la Puerta del Sol avanzando un Festival Celestina que ya vela armas en La Puebla de Montalbán

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Celestina 2025 ha desembarcado este miércoles en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en plena Gran Vía madrileña, y durante unos instantes han transportado a los asistentes al Siglo de Oro para escenificar todo lo que La Puebla de Montalbán podrá ofrecer en una programación para todos los públicos que llenará durante diez días un extenso programa de actividades.

Calixto, Melibea y Celestina han tomado Gran Vía, Callao y Puerta del Sol en la capital de España para dar a conocer este evento cultural, y lo ha hecho con la representación del espectáculo 'La Celestina. Voces de la memoria' en la plaza de Callao.

Desde el centro de Madrid, la alcaldesa de la localidad, Soledad de Frutos, ha señalado en declaraciones a Europa Press que toda la localidad está ya preparada para rendir honores a Francisco de Rojas, un homenaje anual a Francisco de Rojas "nacido del propio pueblo" y del corazón de unos vecinos que "se ponen al servicio" de su memoria.

Una cita que cada año gana más presencia en el calendario cultural del centro de España durante el mes de agosto y que, tal y como ha querido resaltar, cuanta con producción propia y una oferta que va desde el teatro bajo tierra, "único en La Puebla de Montalbán"; hasta la representación de La Celestina "en tres escenarios diferentes" a lo largo de todo el pueblo, con la Torre de San Miguel y la plaza como epicentros.

Un festival que da facilidades "a todo el mundo" combinando propuestas desde cuatro euros en el caso del teatro bajo tierra; y con producciones también para el público infantil. "Hay mucho donde elegir", ha aseverado, poniendo también en valor la forma en la que el teatro se acercará, una vez más, a los barrios.

DIEZ DÍAS DE TEATRO

Y es que la Puebla de Montalbán ya descuenta días para el pistoletazo de salida el próximo día 22 de lo que será la XXVII edición del 'Festival Celestina. La España de Rojas', una cita que encara su recta final para hacerse con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En esta edición, el festival ofrecerá más de cien representaciones en 14 escenarios singulares, entre ellos las históricas cuevas del casco urbano, la Plaza Mayor y la Torre de San Miguel. Como novedad, se celebrarán las II Jornadas Internacionales de Investigación, Divulgación y Transferencia, dedicadas a "Fernando de Rojas y la tradición sefardí", en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Sociedad Española de Estudios Medievales.

También se ampliará el Mercado Celestinesco con pasacalles, cuentacuentos, espectáculos con fuego, cetrería y gastronomía tradicional.

El Premio Celestina 2025 será para la actriz Petra Martínez, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con las artes escénicas.

Además, el concierto gratuito Essentia, de Ana Alcaide, el 23 de agosto en la Plaza Mayor, ofrecerá un viaje sonoro inspirado en la herencia sefardí de la localidad.