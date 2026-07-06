El calor activa este martes avisos en casi toda España, con Castilla-La Mancha en alerta naranja

Una persona se resguarda del sol a la sombra, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a 16 comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De ellas, diez alcanzarán el nivel naranja (peligro importante): Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Canarias.

Además, otras tres llegarán al nivel rojo (peligro extraordinario): Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En concreto, los avisos rojos por calor estarán en Valencia; Lleida y Tarragona; Huesca, Teruel y Zaragoza.

El nivel naranja por altas temperaturas se alcanzará en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; Alicante y Castellón; Ribera del Ebro de La Rioja; Álava; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Vega del Segura; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Badajoz y Cáceres; Barcelona y Girona; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Ávila y Burgos; Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla.

El resto de avisos por calor --los de nivel amarillo-- se encontrarán en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife; Ibérica riojana; Guipúzcoa y Vizcaya; Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y Campo de Catagena y Mazarrón; Lugo y Ourense; Guadalajara; León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Liébana y Cantabria del Ebro; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Almería, Granada y Málaga.

Además, habrá avisos por tormentas en cinco CCAA, en concreto, en Álava; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Guadalajara; Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.

Durante este día, AEMET apunta que las máximas descenderán en Galicia y en el Cantábrico, y que lo harán de forma notable en sus litorales, ascenderán en el tercio este y en Baleares y no variarán en el resto. Por otro lado, las mínimas bajarán en Galicia, subirán en la meseta norte, el Cantábrico oriental y el valle del Ebro, y no cambiarán en el resto. En lo que respecta al archipiélago canario, los valores térmicos subirán, de forma notable en las islas más orientales.

En este sentido, se podrán superar los 36-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos, salvo en zonas altas y los litorales del norte y de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, podrán sobrepasarse los 40-42ºC. Por otra parte, las mínimas no bajarán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la vertiente sur de Canarias.

AEMET apunta a que este martes continuará la ola de calor. En líneas generales predominará la estabilidad, aunque una entrada de aire frío en altura dará lugar a algo de inestabilidad en zonas del centro peninsular. Por la tarde, espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos.

En este sentido, avisa de que son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro. Por lo demás, indica que se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales en los litorales de Galicia y del Cantábrico. En cuanto al resto de la Península y Baleares, señala que los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas.

Mientras tanto, en Canarias habrá intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas más occidentales y poco nubosos en el resto, además de con calima ligera en altura. Durante este día, el organismo estatal prevé viento flojo de componente oeste en el Cantábrico, flojo y variable en el interior, y en régimen de brisas en el Mediterráneo. En Canarias, el viento será de componente norte y moderado.