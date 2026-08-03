Cámara Cuentas aprueba la cuenta de CLM en 2023 detectando pago a proveedores más lento y deuda comercial un 6% al alza

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TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, una vez realizado el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades al cierre de 2023, considera que los datos arrojan "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la Administración regional.

Según el resumen del informe, consultado por Europa Press, el presupuesto de gastos gestionado presentó unos créditos definitivos de 12.420 millones de euros y se reconocieron Obligaciones Reconocidas Netas por 11.390, lo que supone un grado de ejecución del 92%.

El resultado presupuestario ajustado arrojó un dato de 197.884.000 euros, con un remanente de tesorería que refleja un saldo total negativo de 61.839.000 euros.

La ratio de endeudamiento es del 644%; yl el pago medio a proveedores superó el máximo legal permitido de 30 días en os meses de septiembre, octubre y noviembre. Un pago medio que empeoró en más de 7 días de media, alcanzando los 27,36.

Además, precisa el informe que la deuda comercial ha aumentado el 6% debido al crecimiento en el sector sanitario del 22%, sin superar todavía los niveles de 2021.

RESULTADOS FIELES

Tal y como precisa este organismo en nota de prensa, dicho informe acredita la fidelidad de los resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente del referido ejercicio, si bien aprecia "distintas salvedades".

El documento, que ahora se ha hecho público, analiza también si, en los correspondientes portales de transparencia, existe un cumplimiento mayoritario de los criterios de publicidad activa analizados, si las entidades que conforman el sector público regional cuentan con planes de igualdad o con medidas de conciliación para las empleadas y empleados públicos, si se cumple la participación equilibrada en la composición de los órganos directivos de la administración regional, organismos autónomos y entes públicos, y el gasto medioambiental de la administración general, organismos autónomos y entes públicos.

Contiene 62 conclusiones y 26 recomendaciones e incorpora el seguimiento de las 28 recomendaciones incluidas en la fiscalización del año precedente, de las que tres se han aplicado por completo.