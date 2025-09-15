Cámara de Cuentas de C-LM aprueba el informe de fiscalización de las cuentas de la UCLM del ejercicio 2021

Archivo - Palacio de Benacazón, sede de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha - CÁMARA DE CUENTAS - Archivo

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha dictado resolución aprobatoria del Informe de Fiscalización relativo al examen y comprobación de las cuentas anuales rendidas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) del ejercicio 2021, que será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este martes.

Este informe es el primero que realiza la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha relativo a la Universidad, ya que, hasta la asunción de competencias por esta Institución, se venía realizando por el Tribunal de Cuentas que lo analizaba conjuntamente con las Cuentas de la Comunidad Autónoma.

El informe, por tanto, que elabora esta Cámara de Cuentas tiene un contenido más amplio y ha sido tratado de forma minuciosa, analizándose un amplio elenco de parámetros, ha informado la Cámara en un comunicado.

Han sido objeto de análisis las cuentas anuales de la totalidad de centros que conforman la estructura docente, cultural y de investigación de la Universidad, junto con el de las restantes Entidades, cualquiera que sea su configuración y régimen jurídico, creadas para la promoción y desarrollo de sus fines, incluyendo además las operaciones, actos o hechos que conforman la actividad desarrollada por las mismas para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.

Más en concreto, se ha verificado si las cuentas se han rendido respetando las normas en cuanto plazo, estructura y contenido, y si se adecúan a los principios, criterios y normas contables de aplicación; el análisis de la gestión presupuestaria y el control interno; y el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de ejercicios anteriores elaborados por el Tribunal de Cuentas. El informe comprende, además, análisis específicos en materia de transparencia, igualdad, integridad y medioambiente.

Previamente a la fiscalización de la Cámara de Cuentas, la Universidad ha sido objeto de control, por una Unidad de Control Interno, quien realiza sus funciones de forma autónoma e independiente respecto a los órganos de gasto cuya gestión controla, mediante las modalidades de función interventora, el control financiero y la auditoría; asimismo las cuentas anuales de la UCLM de 2021 han sido sometidas a informe de auditoría independiente; y por último la Intervención General de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha llevó a cabo actuaciones de control financiero de las subvenciones y/o transferencias consignadas en los Presupuestos de la Junta.

Las grandes cifras de la Universidad reflejan que los créditos definitivos del presupuesto de gastos de 2021 se elevaron a 271.616 .000 euros, con un reconocimiento de obligaciones de 249.967.000 euros, lo que representó un nivel de ejecución del 92% y un crecimiento del 6% respecto del ejercicio anterior.

Los derechos reconocidos netos tuvieron un grado de ejecución del 97% y un crecimiento del 20%, respecto del ejercicio anterior.

Respecto a la estructura de financiación del presupuesto, el 86% corresponde a fuentes de financiación ajena, frente al 14% de recursos propios. Dentro de la financiación ajena, destacan las transferencias de la Administración de la Junta, que se elevaron a 205.809.000 euros, el 78% de la financiación total.

SIN ENDEUDAMIENTO

La UCLM carece de endeudamiento financiero bancario y el remanente de tesorería total se elevó a 34.728.440 euros, lo que supone un incremento del 68,37% respecto del ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por el incremento de los fondos líquidos.

Durante el ejercicio 2021, no se ha superado el plazo máximo legal de pago de la deuda comercial de 30 días en promedio ni en ninguno de los meses, observándose una mejoría respecto del ejercicio anterior.

Respecto al personal, a finales de 2021 el número de empleados se elevaba a 4.377. La categoría profesional con mayor número de efectivos corresponde al Personal Docente e Investigador, que representa el 59% y el total de efectivos a tiempo completo asciende a 2.965 personas.

En materia de Transparencia, Integridad e igualdad, la Universidad cumple con las obligaciones legales en cada materia. Mantiene una participación equilibrada de género en su plantilla de personal de manera global, con un 54% de género masculino y un 46% de género femenino. En la mayoría de los casos también existe equilibrio en los órganos directivos y de gobierno de la Administración Autonómica, a excepción de las empresas públicas, donde la mujer sigue estando infrarrepresentada, pues sólo ocupan el 17,65 % de los puestos directivos.

El número de matriculaciones y titulaciones es claramente a favor del género femenino, frente al masculino. En la distribución por sexo entre las distintas ramas, existe una infrarrepresentación de los hombres en los estudios de arte, ciencias de la salud, sociales y jurídicas, así como una infrarrepresentación de las mujeres en los estudios de ingeniería y arquitectura.

Finalmente, el informe recoge 77 conclusiones y 21 recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional, las Cortes, y principalmente a la Universidad, con el objeto de que se efectúen modificaciones normativas para mejorar el control interno, la información, homogeneización y transparencia, y la integración y consolidación con los presupuestos y Cuenta General de la Junta de Comunidades.

La información completa del informe está disponible en el DOCM y en la página web de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (www.camaradecuentasclm.es).