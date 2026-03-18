Cámara de Cuentas de C-LM emite una opinión desfavorable sobre la rendición de cuentas de los municipios sobre convenios

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TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en su edición de este miércoles el informe de fiscalización de la remisión de la información de los convenios suscritos por las entidades del sector público local de Castilla-La Mancha de los ejercicios 2022-2023, elaborado por la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

Un informe en el que la Cámara de Cuentas ha emitido una opinión desfavorable sobre el cumplimiento, por las entidades que integran el sector público local, de los deberes de rendición en materia de convenios respecto de los ejercicios 2022 y 2023.

El informe, aprobado por el presidente de la Cámara el pasado 11 de marzo, indica que el sector público local de Castilla-La Mancha estaba formado en 2022, por un total de 1.192 entidades locales. En 2023 tras la baja de dos de ellas, la cifra total se sitúa en 1.190, de las cuales 1.083 son principales (919 ayuntamientos, 5 diputaciones provinciales, 116 mancomunidades, 42 entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y 1 agrupación municipal) y 107 dependientes (38 organismos autónomos, 38 sociedades mercantiles, 1 entidad pública empresarial, 19 consorcios y 11 fundaciones).

El informe de fiscalización ha realizado una auditoría de legalidad de carácter horizontal, cuyo objeto ha sido comprobar si las entidades que conforman el sector público local han observado adecuadamente la normativa aplicable en la materia objeto de esta fiscalización, en el marco de su gestión económica y financiera.

Para la realización del informe, no solo se ha utilizado la información remitida por las entidades locales, sino que se ha contrastado con otras fuentes oficiales de información, ya que la fiabilidad de la evidencia de auditoría aumenta si se obtiene de fuentes externas independientes de la entidad.

El nivel de cumplimiento de las entidades locales de su obligación de remisión de la actividad convencional, ha sido bajo, ya que en 2022 cumplieron con ese deber el 28,94%, si bien esta cifra mejora hasta el 48,66%, a la fecha de finalización de los trabajos de campo (mayo de 2025), según ha trasladado la Cámara de Cuentas por nota de prensa.

En 2023 fueron de 19,24% y 43,45% respectivamente. A fin de facilitar la consulta, el informe incluye, en su Anexo IV, un indicador semafórico del grado de cumplimiento por municipio de los deberes de rendición de la actividad convencional.

El informe destaca que existe una elevada proporción de entidades locales (el 77,52% en 2022 y 79,33% en 2023) que certificaron no haber celebrado convenio alguno, circunstancia que, por sí sola, constituye un indicio relevante de riesgo de auditoría, considerando que los convenios representan una fórmula jurídica recurrente en el ámbito local, cuya utilización se intensifica en la práctica ante limitaciones presupuestarias y de otra naturaleza.

Como carencias más frecuentes en los convenios con un contenido económico superior a 600.000 euros destaca, de una parte, con una incidencia del 69,23%, que se ha identificado la ausencia de mecanismos específicos de seguimiento, vigilancia y control de su ejecución y de los compromisos asumidos por las partes firmantes.

Por otra, en el 33,33% de los casos, no se ha remitido la memoria justificativa, en tanto que de los casos en los que sí que consta dicho documento, en el 31,37% su contenido se considera incompleto, siendo la debilidad más repetida la falta de justificación expresa del carácter no contractual de la actividad convencional, ausente en el 93,75% de los casos evaluados, lo que constituye una omisión de especial trascendencia, tanto por el incumplimiento formal que supone como por las implicaciones materiales que acarrea, dado que una adecuada motivación garantiza que la figura del convenio no se utilice de forma indebida para eludir la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y libre competencia que rigen la contratación pública.

En función del objeto del convenio declarado, la actividad desarrollada en el ámbito local de Castilla-La Mancha presenta una mayor incidencia en las áreas social, cultural y deportiva, que representan en torno a dos tercios de la actividad convencional comunicada (60,83% en 2022 y 63,64% en 2023).

Sin embargo, el examen del importe agregado de los compromisos económicos puso de manifiesto una elevada concentración de recursos en actuaciones relativas a promoción del empleo o fomento de la ocupación e infraestructuras y obras, que supusieron el 60,05% del total comprometido en 2022 y el 48,93% en 2023.

A la vista de los bajos niveles de rendición constatados, con efectos significativos y generalizados, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha emitido una opinión desfavorable sobre el cumplimiento, por las entidades que integran el sector público local, de los deberes de rendición en materia de convenios respecto de los ejercicios 2022 y 2023, así como respecto de la integridad y coherencia de la información comunicada.

Por su parte, se ha formulado una opinión con reservas en relación con el cumplimiento de la legalidad aplicable a la actividad convencional desarrollada por las entidades citadas a lo largo de los ejercicios mencionados.

El informe concluye con dos recomendaciones, a fin de mejorar en el futuro esta actividad de las entidades del sector público local. La primera, dirigida, al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Cortes Regionales, al objeto de que se incorpore en la normativa autonómica vigente, mecanismos de retención temporal y proporcional de transferencias y subvenciones, a fin de incentivar la mejora en los niveles de rendición de las entidades locales.

La segunda, dirigida a las entidades locales con el objeto de que se incluya la memoria justificativa en la documentación de estos expedientes, aún en los casos en los que la iniciativa de los convenios provenga de otra administración.