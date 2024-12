Cámara de Cuentas C-LM plantea a Junta vetar subvenciones ocasionales a ayuntamientos incumplidores en la rendición

Cerca de acabar 2024, la rendición ha experimentado una subida del 5,87%, aunque C-LM sigue en el "furgón de cola" de las CCAA

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, en su camino de exigir la transparencia para todos los actores públicos, ha elaborado un estudio que le ha hecho llegar a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en el que propone que aquellos ayuntamientos de la región que no rindan cuentas en tiempo y forma "no puedan acceder a las subvenciones" de carácter ocasional que reciben por parte del Gobierno autonómico.

"Debemos exigir la transparencia a todos los actores públicos, los alcaldes los primeros", ha señalado el presidente de la Cámara de Cuentas regional, Fernando Andújar, en una entrevista con Europa Press, en la que aclara que no se refiere a las subvenciones de servicios básicos "porque eso sería estrangularlos".

Consciente de que "otra cosa es que esto sea algo que pueda ver bien el Gobierno" autonómico, ha defendido que medidas similares se han adoptado en otras comunidades autónomas, y aclara que esta acción no va "por dureza" sino sabedor de que hay muchos ayuntamientos que ni rendían al Tribunal de Cuentas ni a la Cámara regional, pero "sí que le rinden al Estado", solamente "porque hay subvenciones que el Estado" les da a aquellos que rinden cuentas.

Andújar define esta propuesta como un "toque de atención" a los ayuntamientos. "¿Usted quiere una subvención de la Comunidad Autónoma?, pues demuestre que está al corriente de sus obligaciones", ejemplifica. A su juicio, "no es lógico que si estás rindiendo esas cuentas al Ministerio de Hacienda no nos las rindas a nosotros".

A su juicio, en muchos casos, que las cuentas no se entreguen en tiempo y forma "no es un problema de personal, ni de informática, ni de nada" y recuerda que es "una obligación legal" que antes se tenía con el Tribunal de Cuentas y ahora con este órgano castellanomanchego.

"A mí me han designado las Cortes para, entre otras cosas, hacer cumplir la legalidad", aclara, y "la ley es algo que no se puede burlar, que tiene un sentido" y aunque la mayoría la cumple, "en el caso del sector municipal pues no es así".

No obstante, no es partidario de aplicar las sanciones que la ley prevé para los ayuntamientos incumplidores y cree más bien que hay que seguir "con la persuasión, con la pedagogía y ser optimistas" y alude al escritor y filósofo Miguel de Unamuno para defender su teoría de que "hay que convencer, no vencer".

Fernando Andújar subraya que, en el caso de los ayuntamientos pequeños, la ayuda para estos trámites la tienen que ofrecer las diputaciones y, de hecho, recientemente han visitado las de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete --y están pendientes de que la de Toledo pueda recibirlos--, para plantearles la necesidad de que ayuden a esos consistorios. Además, la Cámara se ha dirigido a muchos ayuntamientos interesándose por sus problemas y ofreciendo ayuda.

Los que "tienen menos justificación", continúa, son los ayuntamientos medianos y grandes como el de Guadalajara, la Diputación de Cuenca, Illescas o Manzanares. No obstante, admite que "hay grandes diferencias en cada provincia" a la hora de rendir cuentas y sabe que algunas "están peor porque están más despobladas".

AUMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2023

Las primeras cuentas fiscalizadas por la Cámara de Castilla-La Mancha fueron las de 2022, ejercicio en el que rindieron el 47,23% de municipios, una cifra "bastante pequeña", en opinión de Andújar, quien, en cualquier caso, recuerda que en total son 1.192 las entidades locales a fiscalizar, "que ya es mucho".

En ese ejercicio de 2022, en la provincia de Albacete rindieron cuentas el 52,76% de municipios --aclara orgulloso que su localidad natal, Hellín, ha rendido cuentas "toda la vida"--; en Ciudad Real hubo una rendición del 52,46%, en Guadalajara lo hicieron el 51,16% de municipios y en Toledo el 53,65%, mientras que en Cuenca rinde solo el 32,54%.

Como avance, respecto a las cuentas de 2023 --que los ayuntamientos debían presentar antes del 15 de octubre de este año--, adelanta que la rendición a quince días de acabar el año ya había experimentado una subida del 5,87% respecto al ejercicio anterior.

Respecto a otras regiones, es consciente de que Castilla-La Mancha, junto con Andalucía, está "en el furgón de cola" a la hora de que sus ayuntamientos rindan cuentas, aunque en ambos casos se está trabajando para solventar esa situación.

De hecho, Fernando Andújar habla de la fiscalización de entes locales como su "niña bonita" dentro de las distintas áreas de la Cámara de Cuentas, una niña por la que tiene que luchar ahora para que "crezca, y mejore y pueda llegar a un nivel de rendición del 100 cien por cien". "Que lo vaya a conseguir o no ya lo veremos. También necesito ese apoyo reglamentario del Gobierno", incide.

Respecto al grado de acogimiento que muestran los fiscalizados hacia las recomendaciones que realiza la Cámara, su responsable asegura que en muchos casos se repiten los incumplimientos, aunque eso no quiere decir "que se esté cometiendo una irregularidad". "Yo lo pongo de manifiesto, lo mando a las Cortes y es un poco llamar la atención y decir, oiga, usted no está cumpliendo, y ponerlo en evidencia".

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA

Además de las entidades locales, la Cámara trabaja en otros tres ámbitos: la Cuenta General de la Junta; entidades públicas, fundaciones y la Universidad de Castilla-La Mancha, y otro de contratos y subvenciones de la Comunidad Autónoma, siendo la Cuenta General de la Junta "la estrella" del trabajo de este organismo, que prevé aprobar antes de que acabe este año la referida al 2021, una vez terminado el periodo de alegaciones.

"El informe es muy interesante, va a salir también en los próximos días, y se publicará y se mandará a las Cortes, y ahí tenemos una perspectiva muy interesante de todo el sector público regional", ha comentado.

Al margen de la del Gobierno regional, durante este año se han fiscalizado y publicado ya las cuentas de las empresas públicas --Gicaman, la televisión y la radio autonómicas, el Instituto de Finanzas, Geacam o el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, entre otras-- y de fundaciones como el Jurado Arbitral, la Fundación Impulso, el Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Tierra de Viñedos o la Fundación Roberto Polo, del ejercicio 2021, así como la fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial de ese mismo ejercicio.

También está a punto de finiquitarse la cuenta de la Universidad de Castilla-La Mancha del año 2022 y está "casi terminado" el informe de subvenciones de la Junta. "Llevamos mucho retraso, pero ya iremos cogiendo la velocidad de crucero", se muestra optimista Andújar.

Todos los informes están publicados en la página web de la Cámara de Cuentas regional --camaradecuentasclm.es-- que su presidente invita a visitar a todo aquel que tenga curiosidad, consciente de que, en general, "tampoco es una lectura como para divertirse", bromea. Además, recuerda que cualquier ciudadano puede conocer la situación de su ayuntamiento en la web rendiciondecuentas.es, del portal del Tribunal de Cuentas, al que también se accede por un enlace desde el portal de la Cámara autonómica.