La campaña 'Hay Amparo' para prevenir la violencia sexual en mujeres arranca en Ciudad Real de cara al verano

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza una campaña institucional para visibilizar que, frente a la violencia sexual, 'hay Amparo'. - JCCM

CIUDAD REAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Hay Amparo' para la sensibilización, prevención y atención a las mujeres víctimas de las violencias sexuales ha arrancado este juevhes en Ciudad Real.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presentado este jueves, en Ciudad Real, la campaña que tiene como fin que "cualquier mujer que sufra algún tipo de violencia sexual sepa que hay salida a la misma y que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con todos sus recursos disponibles, está aquí para ayudarle".

"Hemos creado cinco centros de atención, puesto en marcha dos minibuses y hemos activado toda una serie de protocolos y programas que la sociedad debe conocer para que puedan ser efectivos", ha argumentado la consejera.

Simón ha insistido así en el "esfuerzo" que la Consejería de Igualdad va a hacer, especialmente en época estival, con el propósito de dar a conocer todos los recursos con los que cuenta la Red Amparo para luchar contra las violencias sexuales, asegurando que se trata de la primera campaña dentro de una estrategia regional "más amplia y transversal", tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

"Llevamos meses trabajando y perfilando una serie de campañas y programas, mientras poníamos en marcha nuevos servicios como los Centros y Buses Amparo, con el objetivo de combatir con firmeza cualquier tipo de violencia sexual, dirigiéndonos a las mujeres como víctimas, pero también a los hombres para que ningún agresor tenga cómplices", ha asegurado.

La Consejería activa así esta primera campaña, coincidiendo con una de las épocas del año más conflictivas en lo que a violencia sexual se refiere por los descansos vacacionales y las fiestas patronales, dirigida específicamente a las mujeres que sufren o que pueden sufrir violencia sexual, para recordarles que "siempre" hay salida y que pueden pedir ayuda a través de la línea 900 100 114 o, de forma presencial, en cualquier Centro Amparo, centro de la mujer o que en cualquier recurso público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De cara al otoño, tal y como ha avanzado la consejera, Igualdad activará otra serie de campañas y programas dirigidos a concienciar, como una específica dirigida a hombres "a quienes también hay que recordarles el perjuicio sobre ellos mismos que causan las violencias sexuales, por acción o por omisión" o planes específicos en centros educativos o centros de salud.

Durante la presentación de este jueves, realizada en el Centro Amparo de Ciudad Real, la consejera ha dado a conocer que actualmente son 366 las mujeres que están siendo atendidas en los cinco centros que existen en la región, por violencia sexuales sufridas en el pasado o en el presente.

A la presentación también ha acudido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, junto a las delegadas de Igualdad en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, Manoli Nieto, Ana Eloísa Olmeda y Nuria Cogolludo, respectivamente.

El pasado mes de enero la consejera de Igualdad presentó públicamente la nueva Red Amparo del Gobierno regional, destinada a prevenir y a luchar contra las violencias sexuales, acompañando y asesorando a las víctimas. La Red se compone de los cinco centros de atención a mujeres víctimas de las violencias sexuales, ahora Centros Amparo, de los dos midibuses presentados en los últimos días y de todos los programas, líneas de ayuda y líneas de actuación destinadas a la lucha contra la violencia sexual.