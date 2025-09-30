La campaña de recogida selectiva de vidrio mediante sistema 'puerta a puerta' llega a la hostelería del Casco de Toledo

Presentación de la campaña 'Puerta a puerta' para facilitar el reciclaje de vidrio a los hosteleros del Casco Histórico. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este martes la nueva campaña de recogida selectiva de vidrio dirigida a los establecimientos de hostelería del Casco Histórico de Toledo dentro del plan 'Toledo Recicla' realizado con la colaboración de Ecovidrio y que permitirá "retirar este residuo de manera diferenciada mediante un sistema de recogida 'puerta a puerta', con el objetivo de incrementar la tasa de reciclaje en la ciudad".

El alcalde, que ha estado acompañado de la directora de Operaciones y Finanzas de Ecovidrio, Ana Cardona, ha destacado que con esta iniciativa, se da un nuevo paso en la mejora de la vida en el Casco Histórico tras implantar, hace una semanas los cubrecubos para los vecinos, "ahora lo extendemos a la hostelería y la restauración, un sector clave en la generación de envases de vidrio, lo que supondrá un incremento masivo en las toneladas recogidas, así como un beneficio medioambiental muy positivo para todos".

De hecho, según ha explicado, esta iniciativa se suma a otras ya implantadas en el Casco Histórico como los ecopuntos de las calles Alfonso X y Martín Gamero que han permitido que "por fin" se pueda reciclar en este barrio de la ciudad; o la puesta en marcha de los puntos limpios móviles, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También ha recordado el alcalde la importancia de la eliminación progresiva del bolseo, que actualmente se encuentra en su novena fase de implantación, "una medida muy demandada por los vecinos que está demostrando su eficacia".

Por otro lado, Carlos Velázquez ha insistido en que desde el Ayuntamiento de Toledo "trabajamos para equilibrar las ventajas e inconvenientes de vivir en el Casco Histórico, teniendo en cuanta que, por encima de todo, queremos un casco vivo, y para ello se están implementando medidas que fomenten el reciclaje, porque vivir en el Casco no debe ser un problema, sino un auténtico privilegio".

CAMPAÑA 'PUERTA A PUERTA'

En la campaña participan 147 establecimientos hosteleros, prácticamente la totalidad de los que hay en el Casco Histórico, a los que se les ha hecho entrega de 130 cubos específicos para almacenar el vidrio antes de su recogida.

El servicio de recogida se realizará con las rutas diseñadas para la hostelería por parte de la empresa Valoriza Acciona, los lunes, jueves y sábados entre las 14.00 y las 21.00 horas y se complementa con un canal de atención directa para resolver dudas o incidencias.

Por su parte, Ana Cardona ha recordado que el sector hostelero consume más del 50 por ciento de los envases de vidrio de un solo uso y con la puesta en marcha de este servicio "esperamos recoger hasta 650 toneladas de vidrio adicionales al año, que, sumadas a los cubrecubos para los vecinos, nos permitirá alcanzar casi 1.000 toneladas anuales", de tal forma que Toledo podrá situarse en la media nacional en cuanto a los objetivos de reciclaje con cerca de 19 kilos por habitantes.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, también ha celebrado esta iniciativa ya que ha asegurado que la hostelería, "es un gran generador de envases de vidrio y queremos ser parte activa del reciclaje y esta campaña nos facilita la gestión de los residuos y nos anima a seguir avanzando".