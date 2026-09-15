Campo de Criptana abrirá su 'Escenario infinito' el 3 y 4 de octubre con once propuestas culturales diversas y gratuitas

Archivo - Molinos de viento de Campo de Criptana. - EUROPA PRESS / REY SOTOLONGO - Archivo

CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL), 15 (EUROPA PRESS)

La localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana ha presentado este martes la IV edición de su evento 'Escenario infinito', en el que el municipio se llenará de una cultura "accesible, gratuita" y que se desarrollará en los espacios más emblemáticos durante los días 3 y 4 de octubre.

De esta manera, la Sierra de los Molinos, el Albaicín o el Cerro de la Paz junto con la ermita de la Virgen de la Paz serán los emplazamientos más importantes en los que se desarrollarán las once propuestas que desarrolla esta programación.

La concejala de Turismo, Rosana Fernández, que ha presentado la programación este martes en rueda de prensa, ha destacado que esta es una programación destinada a ofrecer el "turismo de calidad" en el que el municipio lleva trabajando "desde hace varios años".

Una programación, ha apuntado, que el año pasado consiguió congregar a en torno a 1.500 personas, una cifra que espera superar este año para "ir consolidando" el programa y que sea un "evento atractivo".

Las once citas que componen la IV edición de 'Escenario infinito' proponen espectáculos "diversos, para todos los públicos y con acceso gratuito".

Asimismo, ofrecen un espacio "importante" para el arte escénico realizado por personas con discapacidad, dando un "protagonismo especial" a los usuarios del CADI 'Rogelio Sánchez'.

La programación dará comienzo el sábado por la mañana con 'El elefante Helmer', un proyecto de inserción hecho por las personas del CADI 'Rogelio Sánchez' que tendrá lugar en el Centro de Interpretación del Molino Manchego.

A continuación se han programado dos obras cortas de teatro de calle. Así, el Mirador de Rocinante de la Sierra de los Molinos acogerá 'Taquito de jamón', de Magocoma Producciones, una comedia para todos los públicos que se desarrollará en dos pases.

Mismo escenario en el que podrá también verse 'El cuponazo', también de Magocoma Producciones, una comedia para todos los públicos que podrá verse igualmente en un pase por la mañana y otro por la tarde.

Por su parte, el Molino Sardinero del Cerro de la Paz será el escenario de 'Pinocho', un espectáculo dirigido al público infantil de la Compañía Ultramarinos de Lucas que "nace de la emoción" y que también podrá verse en dos pases.

Ese mismo sábado, en el Cerro de la Paz, también llegará otra propuesta infantil, 'Tut Tururut la princesa', de Compañía La Bleda, una propuesta que abordará el viaje de la Princesa Bleda para recuperar un tesoro perdido.

La programación del sábado concluirá en ese mismo escenario con un espectáculo circense de Vaivén Circo, que supone también un homenaje a las "personas invisibles".

EL DOMINGO COMIENZA CON LA MOLIENDA

La programación del domingo comenzará con la tradicional molienda en el molino Burleta, que incluirá una teatralización quijotesca a cargo de los Hidalgos Amigos de los Molinos.

A esta molienda seguirán dos sesiones de una cata teatralizada y comentada en el molino Inca Garcilaso, en la que se degustarán vinos y productos gastronómicos de la Ruta del Vino de la Mancha. Esta actividad requiere una inscripción previa en la Oficina de Turismo que dará acceso tanto a la molienda como a la cata.

Más tarde tendrá lugar el pasacalles teatralizado 'Clavileño', un recorrido por la Sierra de los Molinos protagonizado por la Compañía Bravorante Producciones que usará como eje central a este personaje de las historias de Miguel de Cervantes.

También se podrá asistir al concierto de la Orquesta Zaragüelles, un proyecto musical inclusivo compuesto de nuevo por usuarios del CADI 'Rogelio Sánchez'

La programación concluirá el domingo por la tarde en el Cerro de la Paz con la representación de 'Yo sé quién soy y soy Sancho Panza', de Bravorante Producciones, un espectáculo de retorno de Sancho al Quijote pero sin Don Quijote, cuya única meta es descubrirlo en su interior.

"Este es el evento que tenemos, nacido con vocación turística para aportar ese plus de calidad a la oferta turística de Campo de Criptana y con la idea de seguir dándole impulso edición tras edición", ha explicado la concejala

Rosana Fernández ha concluido mostrando su agradecimiento al patrocinio "fundamental" de Turismo de Castilla-La Mancha y también la "colaboración especial" de la Fundación Globalcaja.