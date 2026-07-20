Campo de Criptana denuncia actos "vandálicos" de jóvenes tras la celebración de la victoria de España

Actos vandálicos registrados en el Auditorio de Verano de Campo de Criptana tras la final del Mundial España-Argentina - AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA

CIUDAD REAL 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través de su alcalde Santiago Lázaro, ha expresado "una profunda decepción por los graves actos vandálicos registrados en el Auditorio de Verano tras la final del Mundial España-Argentina". Vídeos y fotografías evidencian la actuación de grupos concretos de jóvenes, "algunos ya identificados".

El primer edil ha indicado que "más de 40 sillas fueron destrozadas de forma premeditada, montones de mobiliario apilado y roto deliberadamente y daños en elementos urbanos del entorno".

Fue celebración que reunió a cientos de vecinos en un ambiente festivo y que contó con una pantalla gigante instalada para el disfrute colectivo.

El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa gestora de las barras del auditorio, habilitó un espacio cómodo y seguro para que la ciudadanía disfrutara del encuentro en comunidad, tal y como ha informado en nota de prensa.

Sin embargo, tal y como ha denunciado el alcalde Santiago Lázaro, "la alegría inicial dio paso a una imagen lamentable".

El alcalde subraya que no se trata de la mayoría, sino de un grupo reducido, pero recuerda que estas conductas "nos debilitan como pueblo" y generan un impacto económico directo: reposición de mobiliario, refuerzo de limpieza y desvío de recursos municipales que deberían destinarse a parques, zonas verdes y mantenimiento general.

Lázaro ha contextualizado estos hechos dentro de una problemática creciente: "destrozos continuados en los vestuarios de la piscina de verano, suciedad recurrente en parques y espacios públicos, pese a disponer de papeleras, incivismo tras actos multitudinarios, como ocurre en Semana Santa, donde la solemnidad contrasta con el estado de las calles al finalizar las procesiones o rotura de árboles y arbustos, una práctica desgraciadamente frecuente".

El alcalde recuerda que estas conductas "no proceden de familias marginales, sino de jóvenes y adultos perfectamente integrados en la localidad, lo que exige una reflexión colectiva y una mayor implicación de padres y madres en el seguimiento de sus hijos".

Santiago Lázaro ha realizado un llamamiento público para que los vecinos recriminen estas conductas cuando las presencien, denuncien los actos vandálicos, protejan el patrimonio común y eduquen en el respeto y el cuidado del entorno".

"Cuidar nuestro pueblo no corresponde solo al Ayuntamiento; nos corresponde a todos", ha afirmado.

El alcalde insiste en que Campo de Criptana es un pueblo solidario y comprometido, pero que también debe mirarse al espejo y reconocer aquello que necesita mejorar.