El campo de fútbol municipal de Argamasilla de Alba estrena nuevo césped tras un acondicionamiento integral - DIPUTACIÓN CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha inaugurado este sábado el nuevo césped y el acondicionamiento integral del campo de fútbol municipal de Argamasilla de Alba, en un acto institucional en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda de la institución provincial y alcaldesa de la localidad, Sonia González, así como por representantes del ámbito deportivo y vecinal.

Valverde ha comenzado dedicando la inauguración a la memoria de Gonzalo y Emous, muy recordados por el Atlético Cervantino y su afición. Y a continuación ha agradecido la invitación cursada por la alcaldesa y ha puesto en valor el esfuerzo conjunto que ha permitido hacer realidad una actuación "largamente demandada" por el municipio, subrayando el compromiso de la Diputación con el desarrollo de los pueblos de la provincia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Ha incidido en que la inversión en deporte "no es una cuestión baladí", sino que supone "invertir en educación, en valores y en construir una sociedad mejor". En este sentido, ha destacado que las nuevas instalaciones beneficiarán no solo al club local, sino especialmente a los niños y niñas de Argamasilla de Alba, quienes harán uso cotidiano del campo.

Asimismo, ha resaltado el papel histórico del fútbol como elemento representativo de los municipios, señalando que durante décadas fue el principal embajador deportivo de los pueblos, y ha afirmado que el Atlético Cervantino contará a partir de ahora con unas instalaciones acordes a esa función.

Por otro lado, Valverde ha puesto el acento en la inversión global que la Diputación está realizando en la localidad, indicando que solo en 2025 se superarán los dos millones de euros, lo que supone aproximadamente un 30% del presupuesto municipal.

Ha detallado que estas inversiones abarcan ámbitos diversos, desde el deporte hasta la cultura o las infraestructuras hidráulicas, mencionando actuaciones como la reforma de la Casa del Bachiller, intervenciones en el castillo de Peñarroya o mejoras en redes de abastecimiento.

En este contexto, ha señalado que, aunque la Diputación aporta los recursos, son los ayuntamientos quienes establecen las prioridades, reconociendo a la alcaldesa su sensibilidad para atender una demanda social relevante como era la mejora del campo de fútbol.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación y alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, ha definido la jornada como "un día que habla de futuro", en el que el municipio demuestra su firme apuesta por el deporte como herramienta de convivencia, salud y generación de oportunidades.

González ha destacado que la inauguración del nuevo césped no solo supone una mejora material, sino que simboliza el compromiso con los jóvenes y con el papel del deporte como motor de desarrollo social. Ha recordado que el campo municipal ha sido durante generaciones un espacio clave en la vida local, donde no solo se ha practicado fútbol, sino donde se han transmitido valores y se han construido vínculos comunitarios.

Ha rememorado, además, cómo esta actuación responde a una demanda persistente tanto del club Atlético Cervantino como de las escuelas deportivas, evocando especialmente la insistencia de los más jóvenes, que trasladaron directamente al Ayuntamiento la necesidad de contar con una instalación adecuada.

Del mismo modo, ha reconocido la dificultad de afrontar una inversión de estas características, destacando que ha sido posible gracias a la colaboración institucional y al apoyo de la Diputación Provincial, lo que ha permitido poner esta infraestructura al servicio de toda la ciudadanía.

El acto ha concluido en un ambiente de celebración y emoción, marcado por el recuerdo a los jóvenes jugadores fallecidos a quienes se ha dedicado la instalación, y con el convencimiento compartido de que el nuevo campo de fútbol se convertirá en un espacio de referencia para el deporte y la convivencia en Argamasilla de Alba.