El Campus de Ciudad Real acoge el XVII Congreso Europeo de Tecnologías de Fluidos Supercríticos

Más de 200 investigadores en tecnologías de fluidos supercríticos de todo el mundo se darán cita desde este lunes, día 8, al 11 de abril, en el Campus de Ciudad Real con motivo de la celebración del XVII congreso europeo en torno a esa novedosa y útil tecnología que permitirá desarrollar productos alimentarios y médicos utilizando disolventes compatibles con el medio ambiente y no contaminantes del producto.

Organizado por el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (Itquima) y el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Congreso Europeo de Tecnologías de Fluidos Supercríticos es el evento internacional más importante, junto con el mundial, relativo a esta tecnología, cuya importancia actual, según los organizadores, "es grande", ya que la extracción con anhídrido carbónico supercrítico es el método más común a nivel industrial para producir el café y el té descafeinado.

También lo es para la preparación de la mayoría de los extractos de lúpulo utilizados en la industria cervecera o para la fabricación libre de disolventes tóxicos de medicamentos avanzados, ha informado la UCLM en un comunicado.

El encuentro se ha estructurado en torno a 120 conferencias que impartirán los científicos más relevantes a nivel mundial en este campo llegados de Nueva Zelanda, Japón, China, Canadá, Argentina, Brasil o Estados Unidos, entre otros países.

Las sesiones científicas se celebrarán en la Biblioteca General Universitaria y en la Facultad de Letras y durante las mismas los ponentes presentarán trabajos sobre aplicaciones de la tecnología de fluidos supercríticos para obtener fármacos contra el cáncer, contra las infecciones y para el tratamiento de otras enfermedades, en los que no se han utilizado productos nocivos en su fabricación y que pueden ser presentados y formulados a medida de las necesidades del paciente. Otros trabajos hablarán de la obtención de antioxidantes, vitaminas, aromas y extractos naturales con un disolvente como el anhídrido carbónico que no deja residuos tóxicos y que no degrada los compuestos bioactivos.

Paralelamente a la celebración del XVII Congreso Europeo de Tecnologías de Fluidos Supercríticos tendrá lugar la VII edición del Congreso Europeo sobre Tecnologías de Alta Presión.