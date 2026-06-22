Cancelado el Festival Pura Eshencia que se iba a celebrar el próximo sábado en el municipio de Herencia

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CIUDAD REAL, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Pura Eshencia, que se iba a celebrar el próximo sábado, día 27 de junio, en Herencia (Ciudad Real), no se celebrará finalmente.

Así lo ha comunicado la organización, señalando que tras analizar la evolución del proyecto en las últimas semanas han tomado "la difícil decisión" de cancelar el evento.

Todo ello, al considerar que no podían garantizar experiencia que deseaban ofrecer al público, artistas, colaboradores, patrocinadores y todas las personas implicadas en su desarrollo.

"Esta situación hace inviable llevar a cabo el festival en las condiciones y con la calidad que siempre hemos considerado imprescindibles para un evento de estas características. Somos conscientes de la decepción que esta noticia puede generar y lamentamos profundamente las molestias ocasionadas a todas las personas que habían decidido acompañarnos en esta primera aventura", ha manifestado el Festival en un comunicado.

Asimismo, la organización ha agradecido el apoyo durante la preparación "por parte de instituciones, empresas colaboradoras, artistas, patrocinadores, medios de comunicación y de todas las personas que han mostrado su confianza e ilusión por este proyecto".

La devolución íntegra del importe de las entradas adquiridas a través de la plataforma Baila FM se realizará de forma automática en los próximos días, mientras que el Ayuntamiento de Herencia pondrá a disposición, también en los próximos días, un lugar de devolución para las personas que hayan comprado su entrada en cualquier punto de venta físico.

El Festival, que celebraba su primera edición, iba a desarrollarse en el Campo de Fútbol 'José María Fernández de la Puebla', con más de ocho horas de música en directo y un cartel que combina referentes nacionales, nuevas voces y talento local como Pole, El Arrebato, Leire Martínez, Les Castizos y Venus Astra, como apuesta por la escena local y comarcal.