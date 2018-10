Cañizares afea a Velázquez su "irresponsabilidad" al "querer poner sombra de duda" sobre las primarias

Publicado 27/09/2018 12:22:21 CET

TOLEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha afeado al precandidato a la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, su "irresponsabilidad" al "querer poner sombra de duda" sobre el proceso de primarias que vive el partido, en referencia a su denuncia sobre la instalación de urnas para que los afiliados voten.

Preguntado por este asunto durante la rueda de prensa que ha ofrecido, Cañizares ha defendido que se han instalado las mismas urnas que en el anterior proceso de primarias que a nivel nacional el partido ha vivido hace unos meses.

"En Ciudad Real no ha tenido problema en que haya muchas urnas pero no le ha gustado que haya muchas en Albacete", ha criticado Cañizares a Velázquez, que ha defendido que el criterio, a la hora de situar esas urnas, es facilitar a los afiliados poder votar del mejor modo posible y no tener que hacer muchos kilómetros.

En cuanto a la intención de Velázquez de marcar nuevas estrategias, tras precisar que tendrá que ser el presidente regional del partido el que decida, ha indicado no ver diferencias en cuanto a cuestiones básicas de política entre el precandidato Paco Núñez y Carlos Velázquez, achacando las palabras del último a la "libertad" que tiene cada uno de "entender la campaña" y "coger un voto de un sitio o de otro".

Dicho esto, ha afirmado que la vinculación de Velázquez con la Dirección del Grupo Parlamentario "por ser de Toledo" ha sido mayor, y ha dicho que "tenía mayor vinculación con el secretario general", Vicente Tirado, frente a la que ha tenido Núñez, procedente de Albacete.

Por último, ha defendido que cada uno de los precandidatos puede hacer las aportaciones que quieran a un proyecto muy consolidado como es del PP en Castilla-La Mancha, donde ha ganado todas las elecciones desde el 2008.

"El impulso de la Presidencia de Casado nos hace redoblar esfuerzos y cambiar dinámicas", algo que a su entender necesitan los partidos pasado un tiempo de ese liderazgo.

Respecto a lo que espera del proceso, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes se ha mostrado confiado en que transcurra con total normalidad "como compañeros que somos de partido" y que salga un liderazgo "fuerte y unido" pues "el escenario que presenta Castilla-La Mancha llama a todos a la necesidad imperiosa de cambiar de Gobierno".

Preguntado sobre cuál sería el mejor escenario, ha defendido que cada uno tendrá sus gustos.

"Hay tres circunstancias posibles: que uno de los precanditos saque más del 50 por ciento de los votos, que lógicamente alguno yo creo que lo superará; que gane en más de la mitad de las provincias, que es fácil que se produzca; y que haya una diferencia de más del 15 por ciento entre el primero y el segundo".

Dicho esto, ha recordado que si hay un escenario de mayor igualdad serán los compromisarios los que elijan presidente. "Lo importante es el día de después: puede ser mañana o el día 8 de octubre y los militantes están deseando que se produzca lo antes posible", ha concluido.