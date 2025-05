Cañizares denuncia una "pinza sin precedentes" entre Vox y PSOE en Ayuntamiento de Ciudad Real para limitar al Gobierno

CIUDAD REAL 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha denunciado este martes la existencia de una "pinza sin precedentes" entre los grupos municipales de Vox y el PSOE en el Ayuntamiento, con el objetivo de "limitar la acción de Gobierno" y obstaculizar el desarrollo de las políticas municipales impulsadas por este gobierno.

"Ha llamado poderosísimamente la atención como en el pleno nada más terminar la relación de gobierno PP y Vox, Vox ya se alineaba con planteamientos del partido socialista, absolutamente contrarios a lo que venían defendiendo. Tanto es así que, en actividades del propio equipo de Gobierno, se ha intentado por parte de Vox y PSOE, de manera conjunta, a través de mociones presentadas en los anteriores plenos, limitar la acción de gobierno, que lejos de ser de competencias plenarias, vienen a limitar las competencias del equipo de gobierno", señala Cañizares.

No sólo ha quedado eso ahí, ha dicho, sino que ha añadido que en el pleno que se celebrará el próximo viernes, Vox ha presentado una moción, informada por parte de los técnicos municipales, tanto de la tesorera como del secretario, "como ilegal", en los mismos términos que el PSOE presentó enmiendas a las ordenanzas fiscales de hace unos solos meses.

Para el alcalde de Ciudad Real, "la coincidencia en tanto poco tiempo, deja de ser una coincidencia, estamos antes una estrategia de pinza en Ciudad Real". "Vox por su dinámica de confrontación más con el PP que con el PSOE, y el PSOE por la falta de liderazgo propio en Ciudad Real".

"No es serio que hayan pasado de insultarse en los plenos, y llamarse de todo, a establecer una estrategia en contra del gobierno municipal, de los vecinos de Ciudad Real. Pero no porque sea una actuación política irresponsable, e indigna de los dos partidos, sino porque es dañina para los intereses de la ciudad. Lo que no quieren es que la ciudad siga avanzando, lejos de ser una estrategia política, intentan poner problemas a la gestión del equipo de gobierno".

Cañizares ha lamentado que ambas formaciones, pese a sus "evidentes diferencias ideológicas", están actuando "de forma coordinada" para bloquear propuestas que benefician a los ciudadanos de Ciudad Real, alejándose de la función que les corresponde como oposición, que es "controlar, fiscalizar y presentar alternativas serias y constructivas, no seguir consignas partidistas".

En su intervención, el alcalde ha manifestado que a labor municipal es una labor compleja y requiere una labor de servicio fuera de consignas partidistas, "así lo hemos estado haciendo, esa ha sido una de las razones de la ruptura de pacto con Vox, no aceptar consignas desde Madrid y, por supuesto, lo incomprensible, lo que será una rémora en el devenir de Vox y Ricardo Chamorro, haber votado en contra de que Ciudad Real recibiese 20 millones de euros de fondos de la UE".

"La actitud de Vox y PSOE de provocar debates estériles está alejada de los planteamientos que nos piden nuestros vecinos, que nos piden que resolvamos sus problemas, mejores servicios. Ellos no están en esa dinámica, sino en boicotear actuaciones del equipo de Gobierno". Esta alianza táctica solo perjudica a nuestros vecinos y frena el avance de proyectos clave para la ciudad", ha afirmado el regidor.

En esta línea, Cañizares ha señalado que "los asuntos que sean de pleno se debatirán en el pleno" en forma de moción o de ruego, según dictaminen los técnicos municipales y, "necesitaríamos el apoyo de un grupo o de otro, pero no vamos a consentir que la oposición gobierne el Ayuntamiento de Ciudad Real. Porque eso no es lo que quieren los ciudadanos, los cuales decidieron un gobierno".

Cañizares ha recordado que la única vez que se ha cercenado realmente la libertad política de los grupos municipales en el Ayuntamiento fue durante el mandato del PSOE, cuando se aprobó "una controvertida modificación" del reglamento del pleno.

Dicha reforma, ha señalado, impidió a los grupos tratar asuntos de carácter nacional, limitando de forma arbitraria el derecho de representación y expresión de los concejales, y evidenciando una clara voluntad de restringir el debate político por razones partidistas.

Desde el equipo de Gobierno, Cañizares ha reiterado su compromiso con una gestión responsable, centrada en los intereses de los ciudadanos, y ha hecho un llamamiento a la oposición para que actúe con responsabilidad institucional. "Ciudad Real necesita una oposición útil, no una coalición de bloqueo", ha concluido.

Como equipo de Gobierno, "vamos a seguir defendiendo los intereses de Ciudad Real, y lanzándole la mano tendida a la oposición, que vuelvan a los asuntos y temas que preocupan a los vecinos, pero no a los suyos. Ese intento de limitación del equipo de Gobierno carece de sentido democrático, carece de razón de ser". La pinza de Vox y PSOE, "no es una alternativa de ciudad, tampoco alternativa de gobierno, difícilmente lo puede ser. Convertir el Ayuntamiento en un ejercicio de lucha partidista, no les va a traer la simpatía de los vecinos".