Cañizares no repetirá como candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo en elecciones de 2027: "No cierro puertas, solo esa"

Archivo - La concejala de Seguridad de Toledo, Inés Cañizares. - AYUNTAMIENTO - Archivo
TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha avanzado este jueves su intención de no presentarse como cabeza de lista o candidata por Vox a la Alcaldía de la capital regional en las próximas elecciones municipales de 2027.
Durante un desayuno informativo con los medios y acompañada por los otros tres concejales de la formación en el Consistorio, Cañizares ha señalado que esta decisión "unilateral" la lleva tiempo pensando y meditando y "no es fruto de ningún hecho puntual, de ninguna circunstancia, sino de un conjunto".
Una decisión personal que conocen sus familiares y sus compañeros de filas y que "no tiene vuelta atrás", ha querido aclarar, para asegurar que con ello no está cerrándose "a nada".
"No es rencilla, ni reproche", ha subrayado, para argumentar que "en la vida hay etapas, y se cierran unas y, quién sabe, se puede abrir otras". "No cierro puertas, solo esa", ha incidido, asegurando que "a día de hoy" ningún otro proyecto político le ha ofrecido nada ni ella lo ha valorado, aunque ha recordado que al PP ya dijo que no se iba a ir.
Inés Cañizares ha añadido que tras esa decisión "no hay otro anuncio" y que seguirá trabajando en el Grupo Municipal de Vox. "Ahora mismo no lo sé, no puedo decir lo que no he pensado", ha manifestado a preguntas de los medios.
Durante el desayuno, el actual concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha expresado su intención de continuar una legislatura más, pero con unas siglas que se adecuen a sus principios y con "vocación de servicio público" más allá de las siglas. "Ahora mismo no abriría la puerta ni a PP, ni a PSOE, ni a IU", ha detallado.