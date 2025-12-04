Canogar asegura en la UCLM que "lo importante es ser honesto y recuperar el amor por la pintura"

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado en la Facultad de Humanidades de Toledo el encuentro 'Toledo dialoga con Canogar'. - UCLM

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado en la Facultad de Humanidades de Toledo el encuentro 'Toledo dialoga con Canogar', una conversación abierta entre el artista toledano, estudiantes, profesorado y público general, donde ha defendido la necesidad de recuperar el gusto por la pintura y el sentido profundo del acto creativo.

Antes de iniciar la conversación, Canogar ha expresado ante los medios su satisfacción por regresar a Toledo. Ha indicado que visitas como esta le hacen "especial ilusión" y que estos encuentros le permiten mantener un contacto directo con quienes se preparan para trabajar en el ámbito cultural y artístico.

"Me encanta volver a mi pueblo. No tengo mucho tiempo normalmente, por lo tanto, estas citas me obligan a venir y lo hago con un placer que no siento en ningún otro sitio", ha señalado.

A preguntas de los periodistas, el artista ha explicado que no siempre es sencillo resumir una obra que abarca setenta años, pero considera que "al menos es posible acercarse a ella y compartir inquietudes".

También ha valorado la oportunidad de reflexionar junto al estudiantado sobre los desafíos actuales de la creación. En sus palabras, lo esencial es evitar la presión de las modas y mantener una posición honesta ante el acto artístico.

"No hay que caer en la tentación de hacer lo que se lleva o querer llamar la atención. Lo que siempre estará abierto es hacer una buena pintura, desarrollar un lenguaje propio y, a partir de ahí, crear tu espacio", ha afirmado.

A su juicio, en el panorama actual conviven muchos caminos, pero considera oportuno "mirar atrás" para retomar formas que quedaron interrumpidas de manera prematura. Ha descrito su trayectoria como un "collar" en el que cada periodo es una cuenta unida por un mismo hilo conductor. En su producción reciente, ha explicado, trabaja en recuperar la esencialidad de sus inicios en los años cincuenta.

En relación con sus proyectos presentes, ha señalado que continúa pintando cada día y que su obra sigue evolucionando dentro de un territorio propio, que rechaza el academicismo y la repetición. Reiteró su convicción de que la creación no puede quedar atrapada en las demandas del mercado, porque esa dinámica "es una trampa que hay que evitar".

La sesión ha contado con la participación del crítico Alfonso de la Torre Vidal y de la catedrática de Historia del Arte Palma Martínez-Burgos, quienes han acompañado al pintor, grabador y escultor en un recorrido por su trayectoria, su evolución y las tendencias estéticas que han marcado siete décadas de trabajo, ha informado la UCLM en un comunicado.

La vicerrectora de Proyección Universitaria y del Campus de Toledo, Rebeca Rubio, ha señalado que la coincidencia del aniversario del artista y el de la propia institución ha ofrecido "una oportunidad excepcional" para organizar un encuentro abierto que permita dialogar con Canogar (Toledo, 1935) y profundizar en una obra muy reconocida, pero siempre abierta a nuevas lecturas. Ha subrayado que para la UCLM es "un privilegio contar con él en su ciudad" y ha agradecido la disposición del creador para participar en esta actividad.