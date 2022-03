Cantalojas (Guadalajara) recoge firmas y pide la mediación de la Junta tras sufrir siete cortes de luz un solo día

GUADALAJARA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entre seis y ocho cortes de luz en un solo día ha sufrido el pequeño municipio de Cantalojas, situado en la Sierra Norte de Guadalajara, una situación que se viene repitiendo con cierta frecuencia desde hace varios años y que ha llevado al Ayuntamiento a iniciar una campaña de recogida de firmas para acabar con una situación que ha comenzado a suponer un hándicap más frente a la despoblación y que afecta también al día a día y al turismo en la comarca.

El alcalde de Cantalojas, Sergio Arranz, está muy preocupado por una situación que está afectando al centenar de vecinos que viven actualmente en el municipio pero también a los negocios y al turismo, dado que los cortes de luz han comenzado a provocar que dejen de funcionar los electrodomésticos, los móviles y las tarjetas de pago en los establecimientos turísticos y en el comercio local.

"Tanto que hablan de la España vaciada, si no nos ayudan con este problema y el Gobierno regional no actúa de intermediario, nuestros pueblos se van a quedar aún más vacíos", ha subrayado este alcalde, muy preocupado por la situación.

Según Arranz, los cortes también están afectando al teletrabajo, dejando al pueblo sin cobertura móvil varios días y los motores de los depósitos para extraer el agua del pueblo se paralizan y el municipio se queda sin suministro; una situación que preocupa muchísimo a este regidor, quien ya se ha puesto en contacto con el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y con el delegado de este área en Guadalajara, José Luis Tenorio, para pedirles su mediación, asegurando que ambos se han comprometido a tratar este asunto esta misma semana, en una reunión con Iberdrola.

"El domingo tuvimos hasta siete cortes de luz y esto está haciendo que no nos vaya la cobertura y que nos estemos quedando sin agua potable. Al no haber luz, los motores no funcionan", ha incidido Arranz, trasladando su enfado por un problema que padecen desde hace varios años y que cada día "va a más".

"Es un problemón que debe solucionarse cuanto antes", ha incidido este alcalde de un pequeño municipio de la Sierra Norte de apenas 100 habitantes, que en verano o fiestas señaladas triplica la población y que solo pide a Iberdrola que actúe y tome conciencia del problema porque "siete cortes de luz en un día es tremendo", ha abundado.

"Confío en que de una vez por todas ponga a una solución a un problema que llevamos padeciendo muchos años y que últimamente va a más.

Todo el pueblo está muy cansado", ha subrayado al mismo tiempo que ha admitido que, si bien hace algún tiempo los cortes se producían una vez al mes, ahora son más frecuentes, incidiendo en la necesidad de que el Gobierno regional haga de intermediario y se ponga una solución definitiva a este "gran problema".