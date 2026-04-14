La cantaora onubense Rocío Márquez presentará 'Himno vertical' en Estival Cuenca el próximo 1 de julio

Rocío Márquez. - ESTIVAL

CUENCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantaora onubense Rocío Márquez vuelve Estival Cuenca el miércoles 1 de julio para presentar 'Himno vertical', un espectáculo íntimo y de gran intensidad artística que interpretará junto al guitarrista de Torres (Jaén) Pedro Rojas Ogáyar.

Este trabajo ha sido recientemente distinguido con el Premio MIN al Mejor Álbum Flamenco. También fue seleccionado como una de las grabaciones más destacadas de 2025, consolidando a Márquez "como una de las figuras más relevantes e innovadoras del flamenco actual", ha informado Estival Cuenca en nota de prensa.

La artista protagoniza su cuarta presencia en la programación del festival, en el que ha ofrecido actuaciones muy recordadas y donde además fue distinguida con el Premio Manuel Margeliza en 2019.

Ganadora de la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas en 2008, Márquez ha desarrollado una trayectoria internacional que la ha llevado a escenarios como el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música Catalana o la Filarmónica de París, además de participar en proyectos que exploran nuevos caminos entre el flamenco y otras músicas.

En 'Himno vertical', su proyecto junto al guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, propone un recorrido profundamente emocional y poético por el cante flamenco desde una perspectiva contemporánea y experimental.

La noche comenzará con la joven cantante y compositora de Villar del Horno (Cuenca), Alicia Castillo, que presentará su nuevo trabajo discográfico 'Silencio y vértigo'. La artista actuará acompañada por Paula Merino (guitarra y coros) y Santiago Marín (batería).

Castillo inició su formación musical desde muy joven con estudios de piano clásico en el conservatorio, además de canto y técnica vocal y el aprendizaje autodidacta de la guitarra. Su trayectoria está profundamente vinculada a Villar del Horno, localidad conquense con la que mantiene un fuerte vínculo personal y artístico.

Tras su primer disco, 'Orgánico', grabado en directo con un carácter íntimo y directo, inicia ahora una nueva etapa sonora con banda, ampliando su universo musical sin perder la intensidad que caracteriza sus composiciones. El concierto tendrá lugar el miércoles 1 de julio de 2026, a las 20.15 horas, en el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca.

Como el resto de eventos en este espacio, la entrada anticipada tiene un precio de 20 euros hasta el 20 de mayo, de 25 euros entre el 21 de mayo y el 7 de junio y de 30 euros a partir del 8 de junio.

El concierto de Rocío Márquez y Alicia Castillo (Estival Flamenco Experimental/Estival Canción de autor) se suma a los ya anunciados de Carlos Núñez (Galicia), Premio Manuel Margeliza 2026 (Estival Folk, lunes 29 de junio), María Terremoto y Pasión Flamenca (Estival Flamenco, martes 30 de junio) y Paquito D'Rivera y The Teacher's Band (Estival Jazz, jueves 2 de julio).

Todos ellos se celebrarán en el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca.