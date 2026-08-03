Capullo de Jerez será el artista invitado en la muestra de flamenco de Tomelloso del próximo domingo

Capullo de Jerez, artista invitado de la VI Muestra Local de Flamenco de Tomelloso. - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

CIUDAD REAL 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de la ciudad de Tomelloso será escenario este fin de semana de la VI Muestra Local de Flamenco, una propuesta organizada para poner en valor el talento flamenco local y acercar al público una nueva edición de esta cita consolidada en el calendario cultural de Tomelloso, un evento que arranca el día 8 y que tendrá a Capullo de Jerez como artista invitado.

Así, según el programa, el sábado 8 será el turno de la Asociación de Arte y Baile Rosa Mercedes, la Asociación Cultural Flamenca Cantando al Alba y Asociación Cultural de Baile Flamenco Daniel Castellanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ya el domingo 9 actuarán la Peña Flamenca Los de Montoya y Chacón y Asociación Cultural Capricho Gitano. La muestra estará presentada por María del Carmen Lomas y contará con la actuación la jornada del domingo del artista Capullo de Jerez.

Miguel Flores Quirós, 'Capullo de Jerez', nacido en la localidad gaditana, ha desarrollado una larga trayectoria marcada por su estilo personal, su fuerza interpretativa y su especial conexión con el público, destacando por su dominio de los palos más festivos y por una carrera en la que ha llevado el cante jondo a numerosos escenarios dentro y fuera de España.