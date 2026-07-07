Cáritas C-LM colabora con Policía, consistorios y albergues para que la gente no esté en la calle en plena ola de calor

Una persona se refresca en una fuente. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Andalucía se sitúa como la comunidad que registra las temperaturas más altas durante la segunda ola de calor del verano, declarada el pasado viernes. En la prime - Rocío Ruz - Europa Press

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Castilla-La Mancha está "muy en contacto con la Policía, con Protección Civil, con los ayuntamientos y con los albergues" para procurar que, en plena ola de calor, las personas vulnerables no estén expuestas en la calle.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa este martes, la presidenta de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Rosa García Fernández, ha precisado que en las acogidas, en el proceso de diálogo y acompañamiento con las familias, se procura proporcionar los medios materiales necesarios para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

La compra de un ventilador o potenciar los recursos económicos para pagar la factura de la luz, han sido algunos de los ejemplos mencionados por Fernández para reflejar su labor en cuanto a facilitar estos recursos materiales.

Desde las acogidas de las Cáritas parroquiales e interparroquiales y desde los centros específicos "se atiende a todo el que va llegando", ha afirmado la presidenta. Además, si hay llamadas, se atienden "trabajando en red" con otras instituciones.

En este punto, ha indicado que para Cáritas es un reto --"tristemente"-- no poder proporcionar un espacio ante esta situación extrema de altas temperaturas, porque no tiene dispositivos residenciales para ello.

Por su lado, el coordinador de Cáritas en la región, Amador Casquero, ha señalado que tanto para las olas de frío como para las olas de calor los centros de Cáritas se abren "en esos momentos para que la gente pueda estar".

"No es lo habitual porque no todas las Cáritas tienen este tipo de recursos. Lo que también se hace es una coordinación muy estrecha siempre con los ayuntamientos, que son en realidad quienes tienen que dar respuesta a estas cuestiones, habilitando espacios, en este caso, para que sean más frescos en verano o para que en invierno estén más calentitos", ha afirmado Casquero.