Cáritas Toledo mantiene activos sus canales de atención social tras colaborar en el dispositivo oficial

Casa de Ejercicios el Buen Pastor de Toledo - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Toledo, que colaboró en el dispositivo de emergencia desplegado tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda, mantiene activos sus canales de atención social para atender cualquier necesidad de seguimiento o apoyo posterior que puedan requerir los afectados.

Durante cuatro jornadas, los profesionales de Cáritas --principalmente psicólogos y trabajadores sociales-- se integraron en el operativo de respuesta coordinado por las autoridades para ofrecer una atención integral y humana a los afectados.

Desde las primeras horas de la catástrofe, la Archidiócesis y Cáritas Diocesana de Toledo pusieron todos sus recursos humanos, técnicos e instalaciones a disposición del dispositivo oficial.

La acción principal se canalizó en la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor', centro de referencia habilitado para la acogida digna y el acompañamiento continuado de las familias de los pasajeros desaparecidos.

El equipo desplegado por Cáritas Toledo --compuesto por profesionales del Área de Animación en el Territorio, psicólogos de la entidad, trabajadores de otras áreas y miembros del Equipo Directivo-- formaron parte activa del dispositivo, estando siempre al servicio de lo que indicaran desde la coordinación.

"Desde un primer momento estuvimos disponibles, estando al servicio de lo que nos indicaran, desde la prudencia, la profesionalidad y la discreción", ha señalado la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno.

En este sentido, Moreno ha señalado que "intentamos ser esperanza a las familias, que nos vieran como personas que estábamos para tenderles la mano y ayudarles en estos momentos tan duros".

En el ámbito psicosocial, los psicólogos de Cáritas brindaron contención emocional y acompañamiento en los momentos más complejos, acompañando a las familias a los juzgados o dándoles apoyo y oración cuando lo necesitaban; contando también con el apoyo de los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo presentes en la Casa de Ejercicios.

A nivel logístico, Cáritas Diocesana de Toledo suministró productos de primera necesidad e higiene personal del Centro de Distribución 'Virgen del Sagrario', apoyando además las labores de mantenimiento, limpieza y gestión de los comedores de la Casa de Ejercicios.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo ha expresado su más sincero agradecimiento a los profesionales, sacerdotes y voluntarios involucrados.

"Ha sido un reto exigente que hemos afrontado desde el respeto, la humildad y la coordinación. Cuando nos ponemos a trabajar a una y situamos lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás, demostramos la capacidad de Cáritas para dar una respuesta profesional y profundamente humana en situaciones de emergencia", ha dicho.