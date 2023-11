Carmen Maura, Raúl Cimas, Fran García y Alberto Herrera, galardonados en los premios solidarios DO La Mancha 2023

Premiados en la gala de Premios Solidarios de la DO La Mancha 2023

Premiados en la gala de Premios Solidarios de la DO La Mancha 2023 - MATEO LANZUELA / EUROPA PRESS





MADRID/CIUDAD REAL, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía de Madrid ha sido el escenario de la entrega de los Premios Solidarios y Premios Profesionales de la Denominación de Origen de La Mancha 2023. Unos premios que este año han recaído en la actriz Carmen Maura, el cómico y actor Raúl Cimas, el jugador del Real Madrid Fran García y el periodista deportivo Alberto Herrera.

Una gala que ha alcanzado en 2023 su vigésima edición, con el objetivo de aunar la solidaridad con el reconocimiento a personas destacadas de Castilla-La Mancha, con la promoción de las bodegas y producción vitivinícola de la región como telón de fondo.

Esta entrega de premios, celebrada este lunes, ha contado con la participación del presidente de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla, junto al vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, y el presidente de la Fundación Horizonte XXII de Caja Global, Rafael Torres.

Durante su intervención de presentación, Bonilla ha señalado la importancia de la producción de los vinos de La Mancha, afirmando que "más que un cultivo, son el reflejo social de una tradición centenaria de generaciones, son el pilar demográfico que evita la despoblación en esta comarca, y son el sustento económico de mucha gente".

Además, el presidente de la DO La Mancha, ha planteado el impacto ecológico de los viñedos, describiéndolos como "un pulmón verde en una llanura que los musulmanes llamaron la seca", celebrando que "La Mancha, por sus condiciones naturales, es también el paraíso para la viticultura ecológica".

Por otra parte, ha planteado la necesidad de la promoción, "de ahí la importancia de celebrar eventos como este acto solidario".

En la misma línea, José Manuel Caballero ha elogiado el trabajo de promoción de la DO La Mancha, afirmando que "ha puesto de relieve" los vinos de la región "de muchísima calidad". El vicepresidente autonómico ha subrayado la importancia del sector vitivinícola en la región, que genera "2.000 millones de euros" a la Castilla-La Mancha, de los cuales "800 millones de euros son de exportación internacional".

Además, Caballero ha manifestado el compromiso del Ejecutivo autonómico con "que este sector tenga cada día más importancia".

PREMIOS SOLIDARIOS

El carácter solidario de los galardones ha quedado reflejado a través de la donación de los premios de 5.000 euros a entidades a elección de los galardonados.

De esta forma, Carmen Maura ha destinado su premio a la Fundación Aladina, una entidad destinada a acompañar y animar a los niños enfermos de cáncer durante toda su enfermedad y que, según ha explicado, ha tenido la oportunidad de conocer a través de la realización de la película 'Mi Otro Jon', producida y dirigida por Paco Arango.

"Hacer esta película con Paco Arango me ha hecho conocer a la Fundación Aladina y me he terminado haciendo de la Fundación", ha explicado la actriz. "Este es el primer premio que voy a donar a la Fundación", ha añadido.

De su lado, Raúl Cimas ha destinado la cuantía a Medicus Mundi, implicada en la extensión universal del derecho a la salud desde principios de los años '60.

Durante la recogida del premio, Cimas ha recordado que es la segunda vez que recibe el galardón, "esta vez en solitario" tras el reconocimiento de la DO La Mancha a todos los miembros de Muchachada Nui en 2009.

TIERRA QUE EXPORTA RISAS Y VINO

Además, ha reivindicado la comedia en Castilla-La Mancha, mencionando a numerosos artistas cómicos nacidos y criados en la región. "Me dais el premio y yo lo acepto, pero yo he tenido la suerte de nacer donde nací porque es una tierra que exporta risas, exporta buen vino y exporta alegrías", ha afirmado en este sentido.

El futbolista Fran García, por su parte, ha donado el premio a la Fundación Uno entre Cienmil, dedicada a la lucha contra la leucemia infantil. García ha señalado que colabora con la Fundación "desde hace cuatro años". Un compromiso que adquirió "a través de esos años de Covid tan difíciles para todos".

Por su parte, el periodista Alberto Herrero ha concedido los 5.000 euros a FundeELA, dedicada la investigación médica frente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Una enfermedad que, según ha explicado, tiene muy presente por su "abuela Carmen", fallecida a causa de esta enfermedad cuando era pequeño.

Herrero ha agradecido a la Denominación de Origen por la posibilidad de homenajear de esta forma a su abuela y por facilitar "paliar el sufrimiento de quien de verdad lo necesita".

Junto a los cuatro Premios Solidarios, la DO La Mancha ha concedido tres Premios Profesionales, que han recaído en el chef del complejo turístico rural 'El Mirador de La Mancha' en Villarubia de los Ojos, Javier Donaire; el sumiller del restaurante Coque de Madrid, Alex Pardo, y la directora del Parador de Toledo, Olivia Reina Prieto.