La carne de caza se reivindica en la feria 'Sabores de los Montes' de Piedrabuena

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, inaugura la I Feria Sabores de los Montes en el pabellón multifuncional de Piedrabuena. - JCCM

CIUDAD REAL, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha inaugurado la feria 'Sabores de los Montes'. Un evento que nace con vocación comarcal y provincial y que se centra en la promoción de carne de caza, entre otros productos.

En la inauguración del evento, por el que se estima que pasarán unos 5.000 visitantes a lo largo de todo el fin se semana, Caballero ha remarcado que la Junta está reforzando la promoción de los productos agroalimentarios de calidad de la región para impulsar el consumo de cercanía, según ha trasladado la Administración regional por nota de prensa.

"Es importante poner en valor el trabajo de nuestros productores y que nosotros como consumidores elijamos también los productos de calidad que se producen en esta tierra", ha afirmado.

Por este motivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha colaborado con apoyo económico e institucional en esta I Feria 'Sabores de los Montes'. "Forma parte de nuestra estrategia para poner en valor la carne de caza y reforzar su peso económico, turístico y cultural", ha remarcado Caballero.

Piedrabuena ha sido considerada "epicentro nacional de la gastronomía vinculada a la caza", gracias a contar con productores cárnicos especializados, restaurantes que emplean recetas tradicionales y modernas o eventos gastronómicos como 'Sabores de los Montes' que se plantean para fomentar el consumo de carne de caza, dinamizar la hostelería local y atraer turismo especializado.

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CERCANÍA

El vicepresidente segundo de la Junta ha destacado que "desde el Gobierno del presidente García-Page se está invirtiendo en 2026 un total de 2,8 millones de euros en la promoción de la agroalimentación", ha confirmado.

Según ha explicado Caballero, "esta cifra crece cada año para impulsar no sólo en la participación en las principales ferias agroalimentarias, sino también en importantes campañas de publicidad en medios de comunicación, y promoción en exteriores de grandes ciudades y en puntos de venta directa al consumidor".

Desde Piedrabuena, Caballero ha señalado que la marca 'Campo y Alma', impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya es una referencia de calidad. "Estamos ya inmersos en el calendario de más de una decena de ferias comerciales en las que vamos a participar con presencia del estand 'Campo y Alma' y con la programación de ayudas para empresas agroalimentarias".

El vicepresidente segundo ha celebrado que "en estos años también hemos visto crecer el número de figuras de calidad vínicas, siendo la comunidad autónoma con más DOP vínicas reconocidas por la Unión Europea". En este sentido, ha señalado que "todas ellas, junto con el resto de figuras de calidad agroalimentarias se enmarcan en Campo y Alma convirtiéndola en la marca de garantía de los alimentos de calidad de nuestra región".

Caballero ha confirmado que se trabaja ya para el reconocimiento y protección de otros alimentos, como el pistacho y la lenteja de La Manchuela, los hongos de La Manchuela, los Miguelitos de La Roda o la carne de la Sierra de Guadalajara.

APOYO A LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

"La carne de caza es uno de los productos de calidad más reconocidos de esta comarca", ha señalado Caballero, quien ha añadido que "estamos trabajando con el sector para promover una comercialización adecuada de la carne de caza poniendo en valor las cualidades de esta carne y su enorme valor a la vez que garantizamos su protección y la seguridad alimentaria. Es muy nutritiva, rica en proteínas, minerales y vitaminas y menor en grasa".

Desde esta comarca con tradición cinegética, Caballero ha recordado que la actividad en torno a la caza es un pilar estructural de la economía de la región, que genera 1.150 millones de euros anuales y sostiene aproximadamente en 22.000 empleos directos e indirectos. "Estos datos convierten a Castilla-La Mancha en una de las regiones más relevantes de Europa en términos cinegéticos".

El vicepresidente segundo ha reafirmado la apuesta de la Junta por el sector que se ha traducido recientemente, entre otras cosas, en haber logrado la licencia interautonómica de caza un avance con el que se reduce la burocracia y se facilita la movilidad, además de favorecer la actividad económica del medio rural.

Por otro lado, ha destacado la apuesta del Gobierno regional por democratizar la actividad cinegética tras incrementar de tres a nueve los cotos sociales en la región desde 2015.