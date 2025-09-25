La Carrera Solidaria contra la ELA de Toledo espera superar el 5 de octubre los 4.500 inscritos de la pasada edición

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Solidaria contra la ELA de Toledo vuelve el 5 de octubre, organizada bajo el paraguas de la Fundación Eurocaja Rural, con el deseo manifiesto de superar los 4.500 inscritos en la edición de 2024, y la incorporación de otra asociación más, lo que eleva a ocho las entidades las repartirán la recaudación total obtenida.

En concreto, serán la Asociación Regional ELA CLM-Adelante, adELA Madrid, ELA Castilla y León, Adela Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, la Asociación Aragonesa de Afectados por ELA (Araela), la Asociación Cántabra de Afectados por ELA (CanELA) y la Asociación Riojana de Afectados por ELA (VencELA).

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la carrera este jueves en la sede de Eurocaja Rural, donde junto a los organizadores y patrocinadores, se han dado cita esas ocho entidades, en nombre de las cuales, Fernando Martín, de CanELA, se ha remitido al eslógan de esta cita, 'Cada paso cuenta', para asegurar que "es una realidad".

"Cuantos más pasos, más servirá" para "visibilizar un problema, como en este caso es la ELA", algo que "hasta hace pocos años era una realidad invisible por extremadamente doméstica y a día de hoy está en las calles, está en los medios de comunicación y está en la sociedad", y para "dotar de visibilidad y de dignidad a personas que hasta el día de hoy siguen apartadas de un Estado del Bienestar en el que entendemos que las personas de un estado como España deberíamos estar y encontrarnos".

El edil de Deportes de la capital regional, Rubén Lozano, ha señalado que este es un evento consolidado, agradeciendo el trabajo de la Fundación de Eurocaja Rural y los patrocinadores en ello, y aunque no ha querido lanzar el reto de superar los 5.000 participantes, ha apuntado que "es una cifra en la que tenemos que pensar".

Lozano ha reseñado que de los 240 eventos deportivos que se celebran en la ciudad cerca de 200 tienen "un componente solidario", lo que "da una muestra de cómo somos, de dónde queremos llegar, de consolidar esos derechos que yo creo que tenemos que tener todos".

Ha destacado igualmente que esta carrera cada año "es más grande, más fuerte y tiene más protagonismo" y en la medida en que sea posible el Ayuntamiento va a seguir colaborando con ella, "pues el deporte es salud pero también es un fuerte vínculo de solidaridad así que nuestro ánimo a todos y el que no esté aún inscrito pues que se anime porque lo de llegar a 5.000 sí que lo podemos conseguir".

El director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, ha querido destacar que la lucha contra la ELA no solamente radica "en un único órgano" sino que se trabaja de forma transversal, concepto que ha querido lanzar a la hora de solucionar problemas, agradeciendo la "sensibilidad" de la Fundación Eurocaja Rural con este acto y los que realiza a lo largo del año.

COMPROMISO Y VISIBILIDAD

Igualmente, ha puesto en valor que lo recaudado sirva para colaborar en investigación, "una pieza clave, entendemos, en la lucha contra la ELA", y también que este evento una deporte, compromiso y dé visibilidad y sensibilice a la ciudadanía con esta enfermedad.

"Desde la Consejería de Bienestar Social intentamos y priorizamos la valoración de la discapacidad, priorizamos la valoración de la dependencia como una forma también de entender que el tiempo corre demasiado deprisa", ha añadido Armenta, que ha indicado que esa labor la hace el Gobierno regional junto con las entidades del Tercer Sector, que son las que "multiplican, por decirlo de alguna forma, la acción pública, garantizan una atención adecuada y garantizan, sobre todo, cercanía con los problemas".

El director general, convencido de que "se va a batir el récord", ha animado a participar en este día "de fiesta, de reivindicación y de visibilidad de la enfermedad de la ELA en la que todas y todos tenemos algo que decir, en la que todos y todas tenemos que aportar el hombro".

En este punto, a preguntas de los medios sobre las ayudas a enfermos de ELA, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, ha adelantado que "probablemente" la semana que viene se convoquen ayudas a enfermedades raras en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, aunque el año próximo es posible que haya una línea para el conjunto de estas patologías y otra específica para la ELA.

Igualmente, ha comentado que, junto con el Ministerio de Derechos Sociales, se está trabajando respecto a las ayudas "y cómo hacerlas llegar a las personas afectadas" sin que se haya "dejado de trabajar todo este tiempo".

SOSTENER LA INVESTIGACIÓN

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha cerrado esta presentación dando las gracias a las autoridades, patrocinadores, colaboradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones beneficiarias y medios de comunicación por su implicación con esta carrera solidaria, que en esta edición es "distinta" porque "se suma una asociación más" y porque se refuerza la finalidad de la misma, que es la de "acompañar a los enfermos de ELA y sostener la investigación".

"Yo creo que la sociedad tenemos un objetivo común y es aportar un dorsal más, que no deja de ser un compromiso, y un kilómetro más, que no deja de ser una oportunidad para mejorar la vida de estos pacientes y de sus familias", ha comentado López Martín, que ha tenido palabras también de reconocimiento para los cientos de voluntarios de la entidad sin los cuales no sería posible la logística del evento.

Convencido, como el edil de Deportes, de que se superarán los 5.000 participantes "seguramente", ha destacado de las ocho entidades beneficiarias su "lucha diaria, su constancia y su compromiso con la enfermedad y con los pacientes", convencido de que "ayuda a hacer la vida más digna, que es lo que en definitiva buscamos. Que el día de mañana haya un tratamiento y que esta enfermedad no tenga fecha de caducidad para los enfermos, tenga fecha de caducidad para lo que es la enfermedad".

"No sé dónde llegaremos, pero queremos llegar muy lejos, como siempre lo hacemos", ha concluido el presidente de Eurocaja Rural, quien ha incidido en que "cada paso cuenta, cada dorsal suma y cada apoyo, desde luego, hace la vida más fácil a los enfermos y a sus familias", instando a los ciudadanos a participar el día 5 en este evento.

El ex director del Museo del Ejército, Antonio Izquierdo, ha asegurado que el día a día de un enfermo de ELA como él es "una auténtica gincana" y su rutina diaria consiste en saltar esa gincana, desde que pasó en noviembre de 2024 de ser bípedo y moverse "con una facilidad tremenda" a estar en silla de ruedas a día de hoy.

Dicho lo cual ha querido poner en valor a la sociedad civil, "que es muy importante porque allá donde no llegan las instituciones tiene que llegar la sociedad civil" y ha pedido implicación para "darle visibilidad a la enfermedad" y para "que no nos olviden, que las instituciones sí nos tienen algo olvidados".

MODALIDADES E INSCRIPCIONES

La Carrera Solidaria contra la ELA tendrá lugar de forma presencial el 5 de octubre y de forma virtual desde este jueves, día 25, al 13 de octubre, a través de redes sociales con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR. Igualmente, hay un dorsal cero, pudiendo colaborar con 10, 20, 50 o 90 euros.

En cuanto a las inscripciones --de 12 euros-- hay distintas carreras, de 5 y 10 kilómetros, una marcha popular, también de 5 kilómetros --carrera inclusiva, con un recorrido totalmente accesible, en la que puede participar cualquier persona con discapacidad--, y carreras infantiles, cuya inscripción es de 10 euros.

La Carrera Solidaria, en sus modalidades de 5 y 10 kilómetros, y la marcha popular arrancarán a las 10.00 horas, mientras que la infantil lo hará a las 12.00 horas. La Legión 501 Spanish Garrison del universo Star Wars también estará presente ese día para animar el evento.