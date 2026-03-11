Casi una veintena de autobuses urbanos se sumarán a la flota de Toledo tras aprobarse la compra por 6 millones de euros

El portavoz municipal de Toledo, Juan José Alcalde, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

La Junta de Gobierno Local en Toledo ha autorizado a la empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos, Unauto, la compra de 18 nuevos autobuses, con una inversión de 6 millones de euros, con un coste por cada vehículo tiene un coste aproximado de 334.000 euros.

Según ha explicado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado de los asuntos adoptados en esta actuación responde a las obligaciones recogidas en el contrato de concesión del servicio, "se trata de la sustitución de aquellos autobuses que ya han superado los 12 años de antigüedad, tal y como establece el contrato".

De este modo, los 18 nuevos vehículos reemplazarán a otros 18 que ya han alcanzado ese límite de antigüedad, garantizando así la renovación progresiva de la flota. "La Junta de Gobierno autoriza a la empresa concesionaria a realizar esta compra para que los nuevos autobuses se incorporen al servicio y sigan formando parte del contrato vigente", ha explicado.

El portavoz municipal ha subrayado que no se trata de una medida extraordinaria, sino del cumplimiento de las condiciones del contrato de concesión del servicio de transporte urbano, ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

ESTABLECIMIENTO EN LA CASA DEL CORCHO

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha autorizado el inicio del expediente de contratación para la rehabilitación, acondicionamiento y explotación de un establecimiento hostelero en la conocida 'Casa del Corcho', situada en el entorno del Parque de la Vega.

El contrato sale a licitación por un importe de 96.000 euros para un periodo de 96 meses con el objetivo de "recuperar este edificio emblemático y devolverle actividad".

En este sentido, el portavoz ha destacado el valor "simbólico" del inmueble para la ciudad, "la 'Casa del Corcho' lleva muchos años cerrada y creemos que es necesario darle vida de nuevo, es un lugar muy peculiar y muy querido por los toledanos, que forma parte de la memoria colectiva de muchas generaciones".

El concejal ha añadido que el objetivo del Ayuntamiento es dignificar y recuperar este espacio, situado en una de las zonas verdes más representativas de la ciudad, "queremos que vuelva a tener uso y actividad, en un entorno tan atractivo y tan importante para los toledanos como es el Parque de la Vega".

Entre otros asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se han autorizado dos solicitudes de renovación de vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal por parte de las empresas: José María San Román Gómez Menor SL y Janssen Cilag SA.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se autoriza el uso y explotación del espacio público para las terrazas de La Peraleda durante las próximas tres temporadas de verano, concretamente a las empresas: Jadaca Eventos SL por un importe de 72.500 euros; Uno de un Millón SL, por un importe de 61.390 euros; y a Café del Trópico SL, por un importe de 61.100 euros.

Además, se aprueba el canon correspondiente a la anualidad 2025 relativo al contrato de construcción, instalación, mantenimiento y explotación del complejo de incineración de la empresa José María San Román Gómez Menor Servicios Funerarios SL por un importe de 14.138,13 euros; y se autoriza la ejecución de las obras de reforma interior del centro de educación de la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral, APACE Toledo que consiste en la redistribución de un aula y taller ocupacional y en la ampliación del aseo adaptado eliminando espacios de almacenamiento del centro de Educación 'San Juan de Dios'.

Por otro lado, se acepta la cesión de uso temporal a favor del Ayuntamiento de Toledo del lienzo al óleo titulado 'Vista de Toledo desde el Valle' del pintor Juan José Morera Garrid, una cesión por una duración de diez años, prorrogable quinquenalmente de mutuo acuerdo.

ORQUESTA PANORAMA

Además, se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización del concierto a cargo de la Orquesta Panorama el día 4 de junio de 2026 en el recinto ferial de la Peraleda por un importe de 39.325 euros; así como el expediente para la realización de los trabajos consistentes en la celebración de los conciertos con motivo de la celebración del Corpus Christi 2026 en el recinto ferial de la peraleda del 22 de mayo al 15 de junio de 2026 por un importe de 243.210 euros.

En cuanto al área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se amplía el plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de actuaciones para la regeneración del parque del Granadal en el entorno del convento de San Pablo por un periodo de 45 días. Con lo que, si la obra debía finalizar 29 de marzo, se amplía al 13 de mayo; y se aprueban las bases reguladoras para la selección de personas para capacitación juvenil.

Por último, en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se autoriza la adjudicación directa de tres licencias de autotaxis por tiempo indefinido para vehículos con movilidad reducida para el servicio en el municipio de Toledo y las correspondientes autorizaciones que habilitan para la prestación de servicios interurbanos. El precio de licitación es de 450.000 euros en total, 150.000 euros cada una.