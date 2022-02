Los castellanomanchegos gastaron una media de 194 euros en las rebajas, un 12% menos que en 2021, según un estudio

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores de Castilla-La Mancha gastaron una media de 194 euros en las rebajas, un 12% menos que el año pasado, según recoge la edición Estacional de El Observatorio Cetelem, en el que se analiza el gasto realizado por los consumidores castellano manchegos en este periodo de compra, en comparación con años precedentes.

En datos concretos, un 37,2% declara haber realizado el mismo gasto, lo que supone un incremento de 20,5% puntos respecto al año pasado. La mayor diferencia respecto a los resultados del año pasado, es la importante caída del porcentaje de castellano manchegos que declara haber gastado menos en estas rebajas; 32,6%, frente al 76,2% del año anterior, lo que supone una caída de 43,6 puntos porcentuales.

Según recoge el sondeo de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, de ese porcentaje de castellanomanchegos que han declarado haber realizado un menor gasto, un 37,2% reconoce que ha sido motivado por las negativas circunstancias generadas por el coronavirus (16,7% en 2021).

El 51,2% de los encuestados reconoce que la pandemia ha modificado su comportamiento de compra online, frente al 73,8% que así lo manifestaba el pasado año, según informa Cetelem en nota de prensa.

En cuanto al tipo de productos que han atraído el interés en este período de descuentos, destaca la ropa (65,1%, frente al 78,6% 2021); calzado y complementos (32,6% vs 35,7% en 2021); perfumes (23,3% vs 16,7%); textil y calzado deportes (16,3% vs 11,9% en 2021); y libros (11,6% vs 4,8% en 2021).

Los datos analizados y las reflexiones mostradas de El Observatorio Cetelem sobre el gasto de los castellanomanchegos en rebajas, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket.

El Observatorio Cetelem (@Obs_Cetelem_ES en Twitter) cumple este año su vigésimo quinto aniversario, convirtiéndose en "referente" del análisis del consumo y la distribución en España con más de 180 estudios a lo largo de estos 25 años.

A día de hoy, el Observatorio Cetelem se "ha consolidado" con cuatro importantes informes anuales (Motor, Consumo Europa, Consumo España y e-Commerce), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.