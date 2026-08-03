Castilla-La Mancha abre hasta el 28 de agosto el proceso participativo de la futura Ley de Información Geográfica

Castilla-La Mancha abre el proceso participativo de la futura Ley de Información Geográfica. - JCCM

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha iniciado el proceso de información pública y participación ciudadana del Anteproyecto de Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha, una iniciativa que permitirá dotar a la Comunidad Autónoma de un nuevo marco jurídico para la organización, coordinación y difusión de la información geográfica producida por las administraciones públicas.

La futura ley tiene como finalidad fortalecer la coordinación entre administraciones públicas, mejorar la calidad e interoperabilidad de la información geográfica, evitar duplicidades en la producción cartográfica, favorecer la reutilización de los datos públicos e impulsar la transparencia y el acceso a la información territorial.

Según informa el Ejecutivo regional, el nuevo texto pretende dar un paso más mediante la creación del Sistema Cartográfico de Castilla-La Mancha, concebido como una herramienta de colaboración entre la Junta de Comunidades, las diputaciones provinciales, las entidades locales y el resto de las administraciones públicas presentes en el territorio regional.

La participación podrá realizarse a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, donde se encuentra disponible el texto íntegro del anteproyecto y la documentación asociada al proceso. Asimismo, las alegaciones y sugerencias podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en la legislación administrativa hasta el próximo 28 de agosto.

La Consejería de Fomento anima a profesionales, entidades locales, organizaciones, universidades, empresas y ciudadanía en general a participar activamente en este proceso de construcción colectiva de una norma llamada a reforzar la gestión del conocimiento territorial y la transformación digital de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha.