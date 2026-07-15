Castilla-La Mancha adaptará la Lotau para transformar antiguos edificios administrativos en viviendas

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) para facilitar y acelerar la conversión de antiguos edificios administrativos en viviendas, así como otros proyectos de construcción y rehabilitación residencial.

Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, al ser preguntado por los trámites para convertir en viviendas el edificio de Servicios Múltiples de la Junta en la calle Alarcos de Ciudad Real, que quedará vacío tras el traslado de las delegaciones provinciales a la nueva Ciudad Administrativa.

Caballero ha explicado que la Junta está desarrollando los trámites administrativos y preparando "reformas, modificaciones o actualizaciones" de la Lotau para que el cambio de uso de estos inmuebles esté "perfectamente cubierto por la legislación".

El objetivo, según ha señalado, es evitar que la transformación de un edificio administrativo en viviendas tenga que afrontar todos los plazos de la tramitación urbanística ordinaria, ante la necesidad de ofrecer soluciones con mayor rapidez al problema de acceso a la vivienda.

"El problema de la vivienda y, especialmente, las dificultades de los jóvenes para acceder a ella son tan acuciantes que no podemos esperar a los trámites administrativos habituales", ha defendido Caballero.

LICITACIÓN ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

La primera gran actuación prevista en Ciudad Real será la transformación del edificio de Servicios Múltiples de la Junta, también conocido como Nuevos Ministerios, situado en el número 21 de la calle Alarcos.

El inmueble está quedando libre como consecuencia del traslado progresivo de los trabajadores públicos a la Ciudad Administrativa, construida en el antiguo Hospital del Carmen.

Caballero ha situado entre septiembre y principios de octubre el objetivo para sacar a licitación la rehabilitación del edificio, con el fin de que empresas privadas puedan participar en su transformación.

"Estamos disponiendo de los recursos económicos para esa transformación y, al mismo tiempo, haciendo una adaptación legislativa para que pueda ser una realidad cuanto antes", ha explicado.

La previsión de la Junta es obtener alrededor de 122 apartamentos de alquiler asequible, dirigidos especialmente a jóvenes. El edificio reúne, según había avanzado anteriormente el propio vicepresidente segundo, las condiciones técnicas necesarias para acometer esta reconversión.

Si se cumplen los plazos administrativos y de ejecución previstos por el Gobierno regional, las viviendas podrían estar disponibles para la ciudadanía dentro de un año y medio o dos años.

La estrategia no se limita al edificio de la calle Alarcos. La Junta también ha planteado destinar a vivienda otros inmuebles que quedarán vacíos tras la concentración de las delegaciones provinciales, entre ellos los utilizados hasta ahora por Bienestar Social y Hacienda en la calle Paloma o Economía y Empresas en la carretera de Aldea del Rey.