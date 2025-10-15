Castilla-La Mancha ampliará su red de Centros de la Mujer con dos nuevos en Tragacete y Brihuega

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita, en Almagro, el Palacio de los Marqueses de Torremejía, ubicado en la Plaza de Santo Domingo de la localidad - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ampliar su red de Centros de la Mujer con dos nuevos centros en las provincias de Cuenca y de Guadalajara: Tragacete y Brihuega, respectivamente. Con ello, la región alcanzará la cifra de los 90 centros.

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se ha celebrado en el Teatro Municipal de Almagro.

El presidente regional ha reconocido que esta región "ha provocado muchos avances en materia de igualdad desde los tiempos iniciales, casi de la autonomía".

Asimismo, ha indicado que "tenemos más red de atención a la mujer que nadie y la vamos a ampliar el próximo año" con dos nuevos centros en Brihuega y Tragacete, "centros que puestos en los municipios pequeños cuestan mucho más, todo el mundo lo entenderá, que cuando se concentran los servicios en una ciudad, pero es que somos así".

"Sería bastante mezquino que el presidente no reconociera que esta es una tierra enormemente grande, con la población muy repartida. Y sería bastante miserable tener que condenar a la gente, ya no digamos a los que sufren cualquier tipo de violencia o de injusticia, tener encima que echarse a la carretera para pedir ayuda".

Ha reconocido que estas decisiones tienen costes, pero "son inversiones". "Son costes que aquí ciframos en inversiones", ha incidido el presidente castellanomanchego.