Castilla-La Mancha aprueba las bases para subvencionar con hasta 6.000 euros la edición de obras escritas por mujeres

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TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de unas nuevas subvenciones destinadas a la edición y publicación de obras escritas por autoras, los nuevos premios 'Notburga Haro', con el objetivo de fomentar la producción cultural desde una perspectiva feminista e interseccional y corregir las desigualdades estructurales que persisten en el sector literario y editorial.

La orden, aprobada por la Consejería de Igualdad, contempla ayudas para la edición de obras de cualquier género literario (novela, poesía, teatro o ensayo) firmadas por una sola autora, así como para ensayos elaborados por varias mujeres, siempre que su temática central sea el feminismo, la igualdad de género, la violencia machista, los derechos de las mujeres o el análisis crítico del sistema patriarcal desde una perspectiva interseccional.

Podrán optar a estas ayudas las autoras mayores de edad, de nacionalidad española y residentes en Castilla-La Mancha, así como aquellas que tengan la condición de solicitantes de asilo en España. Las obras deberán ser inéditas y originales, y podrán presentarse hasta un máximo de dos por autora o grupo de autoras, siempre en castellano, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La subvención será de un límite máximo de 6.000 euros por texto, y podrá destinarse a corrección lingüística con enfoque inclusivo, maquetación y diseño gráfico, ilustración y traducción, impresión, encuadernación y edición digital, así como a acciones de distribución y difusión de las obras.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que estas ayudas "responden al compromiso del Gobierno regional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con el reconocimiento del valor cultural y social del pensamiento feminista". Simón ha añadido que esta nueva línea de subvenciones busca "apoyar la creación intelectual de las autoras de Castilla-La Mancha, garantizar la calidad editorial y favorecer que sus obras lleguen a un mayor público".

Las obras premiadas se publicarán en papel y la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Siguea añadirá a su colección cinco ejemplares de cada edición. Esta línea de ayudas se enmarca en el Plan Estratégico del Instituto de la Mujer 2024-2026.