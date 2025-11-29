Castilla-La Mancha celebra los 15 años de la técnica cardiológica TAVI con más de 1.500 implantes - JCCM

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha celebrado esta semana en el Hospital Universitario de Toledo las Jornadas '15 años de TAVI en Castilla-La Mancha', un encuentro que pone en valor la implantación y consolidación de esta técnica cardiológica avanzada en la región, así como el papel estratégico del trabajo en red y la incorporación de innovación sanitaria.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas, acompañado por la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Sagrario de la Azuela; el jefe del Servicio de Cardiología, Luis Rodríguez Padial; y el responsable del Laboratorio de Hemodinámica, José Moreu, ha informadola Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, el gerente ha destacado que la historia del TAVI, la implantación de prótesis aórticas por vía percutánea, es "un ejemplo extraordinario de globalización de la innovación sanitaria, capaz de viajar en pocos años desde un laboratorio europeo o norteamericano hasta hospitales de todo el mundo, incluido los nuestros".

Jara ha recordado que la técnica comenzó en 2002 con la primera implantación realizada por el profesor Alain Cribier, y que hoy más de un millón de pacientes se han beneficiado en todo el mundo de este procedimiento mínimamente invasivo que ha cambiado el tratamiento de la estenosis aórtica grave.

"La innovación ya no es local: es global, compartida y accesible cuando los sistemas sanitarios apuestan por integrarla. Castilla-La Mancha lo ha hecho, y los 15 años de TAVI que hoy celebramos son la prueba", ha subrayado.

MÁS DE 1.500 TAVI EN CASTILLA-LA MANCHA DESDE 2009

En diciembre de 2009 se realizaron en el antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo las primeras dos TAVI de la región. Estos primeros pacientes vivieron muchos años más sin complicaciones cardiológicas y con una calidad de vida que no hubiera sido posible sin esta técnica.

Ahora, 15 años después, el procedimiento está ya implantado en los hospitales de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, y la comunidad acumula más de 1.500 implantes. "Estas cifras representan vidas prolongadas, familias que han podido seguir compartiendo tiempo con sus seres queridos y miles de pacientes que han recuperado autonomía y bienestar", ha recalcado el gerente.

IMPACTO SANITARIO Y SOCIOECONÓMICO

El gerente del Sescam ha resaltado que el TAVI ha demostrado ser una técnica "segura, eficaz e innovadora", con un efecto directo no solo en la supervivencia, sino también en la calidad de vida.

Entre sus beneficios ha destacado la reducción significativa de días de ingreso y complicaciones; la disminución de la dependencia en personas mayores; la recuperación más rápida y reintegración funcional; así como un menor coste asociado a estancias prolongadas o a complicaciones postoperatorias. "Invertir en TAVI no es un gasto, es una apuesta por un sistema sanitario moderno, eficiente y centrado en el paciente", ha afirmado.

Por otra parte, Jara ha puesto en valor del modelo de trabajo en red implantado en Castilla-La Mancha, especialmente en áreas de alta especialización como la hemodinámica. "En nuestra región los recursos no se organizan solo por edificios, sino por equipos que se mueven y cooperan para atender las necesidades allí donde están los pacientes", ha explicado.

En este sentido, el gerente ha puesto como ejemplo la dinámica de trabajo que funciona entre los hospitales de Toledo y Talavera, y los de Albacete y Cuenca para garantizar el acceso a técnicas avanzadas con independencia del lugar de residencia del paciente.

Este modelo permite equidad, calidad, eficiencia y cercanía, conceptos que, según ha destacado, "representan la mejor expresión de un sistema público que quiere globalizar la excelencia dentro de su propia región".

Jara también ha subrayado el papel del Laboratorio de Hemodinámica del Hospital Universitario de Toledo, que desde 1997 ha realizado más de 55.000 procedimientos, con actividad asistencial ininterrumpida 24/365, sin lista de espera y con una amplia cartera de técnicas estructurales que han situado a la región como referencia en este ámbito.

MIRANDO AL FUTURO

El gerente ha concluido destacando que los próximos años serán clave para la cardiología intervencionista, con prótesis más avanzadas, procedimientos menos invasivos, incorporación de inteligencia artificial y una medicina cada vez más centrada en la recuperación precoz.

En la última década Castilla-La Mancha ha dado un salto cuantitativo y cualitativo con la renovación e incorporación de nuevas salas de hemodinámica. Según el último informe de FENIN sobre obsolescencia tecnológica, el 90 por ciento de los sistemas de intervencionismo instalados en la región tienen menos de cinco años. Además, se ha dotado a la Atención Primaria de las herramientas necesarias para ser más resolutivos con la incorporación de más de 700 electrocardiógrafos digitales.

"Castilla-La Mancha está preparada. Tenemos profesionales, trayectoria, visión y una red de trabajo sólida y flexible", ha afirmado, agradeciendo la labor de todos los equipos implicados y su compromiso con la innovación y la excelencia sanitaria.