Castilla-La Mancha contará próximamente con un Plan Integral contra el Cáncer

XXV aniversario de la Asociación ROSAE. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado este viernes que "hasta ahora no hemos podido contar con un Plan Integral contra el Cáncer en nuestra región, y próximamente ya lo tendremos, así como que todas las provincias contarán con servicio de Medicina Nuclear para un correcto diagnóstico de las enfermedades oncológicas".

Sanz se ha pronunciado así con motivo del 25 Aniversario de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama Rosae de Valdepeñas, que ha organizado un acto donde el consejero ha trasladado a las 318 socias y socios todo el cariño y afecto del Gobierno regional.

El consejero ha destacado que, con las decisiones tomadas en el Gobierno regional con Emiliano García-Page a la cabeza, se ha pasado de tener dos provincias con Oncología Radioterápica, para el tratamiento del cáncer, como eran Albacete y Ciudad Real, a tener las cinco provincias con este servicio.

"Todo esto son decisiones políticas, pero en una sociedad fuerte como la nuestra no iríamos muy lejos si no es de la mano de las asociaciones como Rosae, que nos traslada sugerencias e ideas de por donde debemos proseguir, siempre con la última decisión de los técnicos", ha afirmado el consejero.

Así, Fernández Sanz, ha destacado los datos de la consulta de Oncología Médica del Hospital de Valdepeñas, que se puso en marcha en octubre de 2023 y donde se han atendido desde entonces 499 pacientes nuevos, 2.559 revisiones y 2.414 tratamientos sistémicos, con un dato importante que del total de consultas, el 49 por ciento se han realizado de forma telefónica, ha informado la Junta en un comunicado.

"Con todas estas cifras, podemos decir que desde la puesta en marcha de la consulta en Valdepeñas se han evitado más de 2.500 desplazamientos a otros hospitales" ha asegurado Fernández Sanz.

El consejero ha explicado también que en los próximos 25 años, se va a hablar mucho de la Salud de Precisión. "El futuro está previsto con tratamientos de precisión, con salud de precisión, en lo que el cáncer va a ser muy beneficiado. Hablamos del tratamiento correcto para el paciente correcto y esto es hacia dónde vamos con ese buen diagnóstico, con ese mejor tratamiento, con esa supervivencia, conseguir que el cáncer sea una enfermedad crónica más".

De su lado, la teniente de alcalde y Embajadora de Rosae, Vanessa Irla, ha destacado la trayectoria de la asociación Rosae que recibió en 2023, por parte del Ministerio del Interior, la declaración de asociación de utilidad pública, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"En Valdepeñas ya éramos conscientes de que esta asociación era de utilidad pública porque hacen un magnífico trabajo no solo a los pacientes de cáncer de mama sino también a las familias, son un apoyo incuestionable y un aliado de la sanidad pública", ha afirmado.

El acto ha contado con la intervención de la presidenta de Rosae, María Luisa Villafranca, y de diferentes expertos que han intervenido en la mesa redonda. Han participado Ana Isabel Yébenes, FEA oncológica médica del Hospital Virgen de Altagracia; Álvaro Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de la especialidad de Oncología Médica; César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica 2023-2025; José Ignacio Chacón, FEA oncología médica del Hospital Universitario de Toledo hasta 2025; Mª Milagros García, jefa de sección de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Ciudad Real; Juan Antonio Marchal, catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada; Pilar Romero, enfermera especialista en atención familiar y comunitaria y referente de Rosae; y Lorena Alarcón, responsable de Anatomía Patológica del Hospital General de Valdepeñas.