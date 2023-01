Castilla-La Mancha creará un instrumento financiero para poder gestionar el segundo lote de fondos europeos

TOLEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a crear antes del mes de marzo un instrumento financiero para poder gestionar el segundo lote de fondos europeos, un dinero que, según ha recordado su presidente, Emiliano García-Page, "no lo dan regalado" sino que se da a préstamo. "Lo que venga ahora hay que devolverlo", ha puntualizado.

"Antes del mes de marzo crearemos un instrumento financiero para poder invertir en creación de empleo y en creación de empresas en Castilla-La mancha no menos de 500 millones de euros en los próximos años", ha aseverado García-Page durante la presentación en el campus de Toledo del programa 'Investigo Castilla-La Mancha'.

Según ha dicho, "medios no nos van a faltar; no nos van a pillar en el renuncio de que no sabemos qué hacer con el dinero".

Asimismo, ha afirmado que sería conveniente que la Universidad de Castilla-La Mancha participara en ese instrumento que se va a crear. "Antes de dejar de escapar un euro, estaremos dispuestos a hacer lo que haya que hacer", ha sostenido.

En este contexto, ha comentado que la mayoría de los españoles, si se les pregunta, piensan que los fondos europeos "no valen para nada, que no se están utilizando", pero eso "no es verdad". "Uno los aprovechamos mejor y otros, a lo mejor, peor", ha apuntado.

"Ahora mismo, Castilla-La Mancha va a la cabeza en la gestión de fondos europeos", ha defendido el presidente regional, quien ha insistido en que la región está dispuesta a que el dinero que no sean capaces de gastarse otros, "nosotros podemos gastarlo". "Podemos, porque estamos acostumbrados", ha declarado.

Dicho esto, ha recalcado que las regiones que desde hace muchos años en España no han necesitado, "porque ya eran muy ricas", fondos europeos "no tienen ni funcionarios para gestionar los fondos". "Nosotros que llevamos 40 años gestionando fondos europeos, sabemos gastar fondos europeos y sabemos cómo sacarles rendimiento".