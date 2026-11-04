Castilla-La Mancha destina 10,9 millones de euros a formación laboral para más de 17.200 participantes

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una convocatoria de 10,9 millones de euros para formación profesional en el ámbito laboral, con la que se prevé desarrollar 1.150 cursos y llegar a más de 17.200 participantes. La iniciativa está dirigida principalmente a personas que ya están trabajando y busca facilitar que puedan mejorar su cualificación y sus oportunidades profesionales.

Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Ejecutivo autonómico, y en la que ha comenzado señalando la necesidad de que las políticas de empleo "no solo vayan dirigidas a ayudar a encontrar empleo", sino que también "ofrezcan oportunidades para mejorar profesionalmente a las personas que ya lo tienen".

En este sentido, la portavoz ha explicado que la formación permitirá actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias, mejorar la cualificación, promocionar profesionalmente o prepararse para trabajar en un sector diferente.

Según ha detallado Padilla, la convocatoria financiará dos tipos de formación: acciones que permitan obtener certificados profesionales, acreditaciones oficiales reconocidas en toda España, y otras especialidades formativas destinadas a adquirir o actualizar conocimientos y habilidades profesionales, aunque no conduzcan a la obtención de estos certificados.

Los cursos se organizarán en tres modalidades de programas: los que responden a necesidades específicas de distintos sectores económicos; los que proporcionan competencias útiles para diferentes profesiones; y los destinados a completar la cualificación de personas que ya han acreditado competencias adquiridas mediante su experiencia laboral.

Padilla ha destacado esta última modalidad por las oportunidades que ofrece a quienes llevan años ejerciendo una profesión y han adquirido sus conocimientos a través del trabajo. "Con estos programas, por lo tanto, podrán completar su formación, aquella que les falte para avanzar en esa certificación profesional", ha explicado.

Aunque la convocatoria se dirige principalmente a personas ocupadas, hasta un 30% de las plazas podrán cubrirse con personas desempleadas, tal y como ha puntualizado Padilla. Para estas últimas se contempla la posibilidad de acceder a becas y ayudas que permitan sufragar gastos de transporte, manutención y conciliación, incluidos los derivados del cuidado de hijos e hijas o de personas que necesitan atención en el entorno familiar.

El objetivo es facilitar su participación en los cursos, también cuando deban desplazarse a otra localidad para recibir la formación. "Lo que pretendemos con esta convocatoria es que seguir formándose suponga realmente una oportunidad para mejorar profesionalmente, con independencia de la edad o de la trayectoria laboral que haya tenido esa persona", ha afirmado la consejera.

Asimismo, Padilla ha señalado que esta iniciativa busca responder a las necesidades de las empresas que requieren profesionales con una cualificación específica, así como facilitar su adaptación a los cambios "para seguir siendo competitivas".

FACILITAR EL CRÉDITO A PYMES Y AUTÓNOMOS

Por otro lado, la consejera portavoz ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado una aportación de cinco millones de euros al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha para fortalecer el Fondo de Provisiones Técnicas de Aval Castilla-La Mancha. Esta medida permitirá ampliar la capacidad de la entidad para respaldar operaciones de financiación de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas de la región.

Padilla ha explicado que esta aportación refuerza el sistema de garantías para que proyectos empresariales viables puedan acceder al crédito que necesitan para invertir, crecer y desarrollar su actividad. "No estamos hablando, evidentemente, de una línea de subvenciones directas", ha precisado, sino de facilitar que las empresas dispongan del aval necesario para obtener financiación.

La portavoz ha señalado que las pequeñas empresas y los autónomos encuentran, en ocasiones, mayores dificultades para acceder al crédito o conseguir unas condiciones financieras adecuadas. Por ello, ha destacado la importancia de proporcionarles herramientas que permitan sacar adelante sus iniciativas, especialmente en los municipios más pequeños, donde estos negocios sostienen empleo y una importante actividad económica.

NUEVO CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA GAI DE ALBACETE

Por otro lado, la consejera Portavoz ha informado de la autorización de ocho millones de euros para la contratación del Servicio de Seguridad, Vigilancia y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad para los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete.

Padilla ha destacado que esta inversión permitirá garantizar la protección integral, la seguridad patrimonial de las infraestructuras y la custodia de los activos y equipamientos sanitarios, ofreciendo un entorno seguro y de confianza tanto para los pacientes y usuarios como para los profesionales de la salud.

Como ha señalado, "el objeto del contrato comprende la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad instalados en todos los centros sanitarios".

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que será para un período de cuatro años y dará cobertura a los 23 centros sanitarios que hay en la provincia de Albacete.

Como novedad dentro de este expediente, ha indicado, "se amplía la cobertura asistencial y de protección asignando con dotación específica al Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Perpetuo Socorro, así como a las dependencias del nuevo Edificio Polivalente de la GAI de Albacete".

El dispositivo consta de personal especializado en seguridad privada y medios técnicos que permiten articular un entorno seguro, íntegro y protegido para toda la comunidad sanitaria, en continua colaboración y conexión con los cuerpos y fuerzas de seguridad. El contrato incluye todo el control y mantenimiento de los sistemas de seguridad pasiva como cámaras o botones antipánico.

SUBVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS ASAJA Y UPA

Por último, Padilla ha adelantado que el Gobierno regional ha aprobado la concesión directa de una subvención a la Confederación de Asociaciones Agrarias Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (ASAJA CLM) y a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM), para el desarrollo de actividades de representación, interlocución y colaboración institucional en las políticas públicas agrarias de Castilla-La Mancha. En total, serán 250.000 euros para cada una de ellas.

Con este acuerdo, ha insistido "respaldamos la participación de estas entidades y garantizamos también la interlocución con el sector agrario, un sector que es fundamental para la economía, para el empleo y para la vida de nuestros pueblos".