Castilla-La Mancha destina 2,8 millones de euros a garantizar la prueba del talón durante los próximos cuatro años

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión de 2,8 millones de euros para garantizar durante los próximos cuatro años el suministro de los reactivos necesarios para realizar el cribado neonatal, conocido popularmente como prueba del talón.

Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha recordado que se trata de una de las principales actuaciones preventivas universales de la salud pública, ya que permite detectar determinadas enfermedades congénitas "antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas y, por tanto, comenzar cuanto antes el tratamiento".

La consejera ha querido poner el foco en la evolución que ha experimentado este programa en Castilla-La Mancha durante los últimos años. "En 2015 se detectaban 10 enfermedades mediante la prueba del talón y hoy son ya 35", y ha remarcado que se trata de una cifra que supera con creces las 21 patologías incluidas en la cartera básica nacional y que el Ejecutivo autonómico quiere seguir ampliando. "Nuestro objetivo es llegar a las 40 enfermedades, porque cada nueva patología que incorporamos supone una oportunidad más de detectarla a tiempo y actuar antes de que pueda provocar daños", ha expresado al respecto.

La portavoz ha incidido en que, en muchas de estas enfermedades, anticipar el diagnóstico puede cambiar por completo su evolución. "Ganar tiempo puede cambiar una vida", ha resumido. De hecho, la portavoz ha relatado que Castilla-La Mancha cuenta con ejemplos concretos de los beneficios del cribado neonatal, tal y como sucede con enfermedades como la atrofia muscular espinal, que puede detectarse antes de que aparezcan los primeros síntomas y permitir que los bebés accedan de forma temprana a tratamientos que pueden cambiar la evolución de la enfermedad.

También se detectan mediante este cribado casos de fibrosis quística --ha ejemplificado Padilla-- cuyo diagnóstico desde el nacimiento permite iniciar antes el tratamiento, realizar un seguimiento especializado y abordar desde las primeras etapas aspectos como la nutrición o las posibles complicaciones respiratorias. "Esto muestra hasta qué punto es importante anticiparnos", ha afirmado la consejera, quien ha subrayado que la detección precoz "mejora las perspectivas de salud de los niños y niñas y evita también mucho sufrimiento a sus familias".