Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro. - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido este miércoles al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que rectifique sus declaraciones en las que señalaba a la región entre las comunidades autónomas que están poniendo dificultades a la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del archipiélago.

"No es verdad lo que dice Clavijo. Castilla-La Mancha no solo es solidaria, sino que está asumiendo la responsabilidad que tenemos", ha aseverado Padilla a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que Clavijo denunciara la falta de colaboración de buena parte de las comunidades autónomas ante el repunte de llegadas de migrantes a Canarias.

La portavoz ha defendido que la Comunidad Autónoma está acogiendo a menores migrantes en función del ritmo al que el Gobierno canario es capaz de tramitar los expedientes necesarios para autorizar su traslado a la Península.

No obstante, ha insistido en la necesidad de que el Ministerio garantice "una financiación suficiente para atender adecuadamente a estos menores".

"Les hemos advertido que nuestro sistema de protección, que garantiza derechos y la atención digna, está al límite", ha señalado Padilla, quien ha incidido en que todo el proceso debe desarrollarse con planificación y financiación suficiente, tal y como viene reclamando el Ejecutivo autonómico desde el principio.