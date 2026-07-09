Castilla-La Mancha impulsa 146 escuelas infantiles, de las que 106 se han abierto en pueblos con despoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa 146 escuelas infantiles en la región. - JCCM

ALBACETE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la apuesta del Ejecutivo de Emiliano García-Page por la escolarización de 0 a 3 años. Así, ha detallado que en los últimos años la Junta ha impulsado ya la creación de 146 escuelas infantiles, de las que 106 se han abierto en pueblos con despoblación.

Lo ha explicado en sus visitas a Hoya-Gonzalo, donde ha sido acompañado por su alcalde, Eliseo Francisco Fernández; y a Motilleja, donde ha sido recibido por el alcalde del municipio, Antonio Francisco Armero. En ambos municipios de la provincia de Albacete, el vicepresidente segundo ha inaugurado las escuelas infantiles y ha estado acompañado por el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos; y por el delegado provincial de Educación, Diego Pérez.

El Gobierno regional tiene 146 convenios suscritos para la puesta en marcha de escuelas infantiles, lo que suponen 3.761 plazas. En la provincia de Albacete son 26 convenios firmados, que se traducen en 26 escuelas infantiles abiertas con 540 plazas públicas. "Es una auténtica revolución lo que hemos logrado en los últimos años abriendo nuevas escuelas infantiles con el impulso público de la Junta y creando nuevas plazas públicas, especialmente en el medio rural", ha señalado el vicepresidente segundo.

José Manuel Caballero ha confirmado que, en el próximo curso, el Gobierno regional establecerá ya la cobertura completa de gratuidad en la etapa de 2 a 3 años, siempre que los ayuntamientos hayan solicitado adherirse. "Hay municipios pequeños y con menos alumnado en los que incluso ya se cubre de 0 a 3 años", ha señalado. Caballero ha recordado que el programa +EscuelaCLM se puso en marcha en el curso 2024-2025 y en su primera fase llegó a 91 municipios y 771 alumnos y alumnas. Posteriormente, con la incorporación de los municipios de más de 2.000 habitantes, se llegó a 266 localidades y a casi 3.500 alumnos y alumnas.

Tal y como ha remarcado el vicepresidente segundo, con la cobertura del programa completo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido como objetivo llegar a 304 municipios, que cuentan con 330 escuelas infantiles, y para ello se ha previsto un presupuesto de más de 32 millones de euros. "Cumplimos con la palabra dada y logramos que llegue de forma efectiva a las zonas rurales y urbanas en esta etapa, facilitando la conciliación, fijando población y apostando por un sistema educativo público de calidad desde las edades más tempranas", ha remarcado Caballero.

Desde estos pequeños municipios, José Manuel Caballero ha puesto el acento en el empeño del Gobierno de García-Page por garantizar el acceso a la educación en sus diferentes etapas en el medio rural. Desde que hace cinco años Castilla-La Mancha puso en marcha su Ley de Medidas contra la Despoblación, la región ha logrado avanzar hacia la igualdad de oportunidades de quienes viven en los pueblos y abordar con políticas públicas el reto demográfico.

Caballero ha puesto en valor que desde que se aprobó esta ley se ha impulsado la apuesta por la escuela rural y se han abierto 12 nuevas aulas de CRAS. "Tenemos un total de 79 colegios rurales en 249 municipios de la región", ha explicado. Además, tal y como ha señalado, la región cuenta con cuatro CRAS con menos de cuatro alumnos, 21 con entre cuatro y seis alumnos y 41 CRAS con hasta 11 alumnos. Además, se han puesto en marcha 236 aulas digitales flexibles en zonas despobladas.

En el contexto de la visita a estas escuelas infantiles, Caballero ha señalado que también "hemos dado el impulso a la escolarización de 0-3 años, empezando por los municipios más pequeños". En este sentido, ha puesto el acento en que de las 146 escuelas infantiles que se han abierto en la región con esta estrategia, 106 se han puesto en marcha en zonas despobladas, lo que supone la creación de más de 2.100 plazas públicas en pueblos como Hoya-Gonzalo y Motilleja, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por último, en cuanto al acceso a estudios superiores, destaca la convocatoria de ayudas del 'Contrato-Programa' para los jóvenes de zonas despobladas que cursen enseñanzas universitarias y de formación profesional. Estas son ayudas que permiten financiar los estudios universitarios y de formación profesional de estos jóvenes, con el único compromiso de que el resto de la unidad familiar permanezca viviendo en su municipio.