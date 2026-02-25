Castilla-La Mancha impulsa 62 procesos de participación ciudadana en 2026

La portavoz regional, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Programa Anual de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026, el sexto que tramita el Ejecutivo regional desde la entrada en vigor de la Ley de Participación en 2020, según ha anunciado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha destacado que esta norma supuso "un hito en la región al reconocer la participación como un derecho efectivo".

En rueda de prensa, Padilla ha señalado que el programa aprobado es el instrumento de planificación administrativa que fija los procesos participativos que se pondrán en marcha a lo largo del año para abrir las decisiones y políticas públicas a la ciudadanía, ha explicado la portavoz.

Así, en 2026 se desarrollarán 62 procesos participativos, de los que 43 son de carácter normativo. Entre las iniciativas incluidas en el de este año, la portavoz ha enumerado la Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha, la Ley de Formación Profesional, la Ley de Industria, la Ley de Universidades, la Ley de Cambio Climático, así como la de Voluntariado o la de Turismo.

En el ámbito de planes y estrategias se encuentran la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030 o el registro de personas que padecen enfermedad celíaca, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este programa se articula principalmente a través del Portal de Participación Ciudadana de la Junta, el canal fundamental para que la ciudadanía pueda consultar anteproyectos y planes, así como presentar aportaciones. Desde su puesta en marcha en 2020, el Portal ha registrado 43.984 participantes, 41.299 aportaciones, 477 actuaciones y 304.756 visitas. Solo en 2025 participaron 18.579 personas, que realizaron 16.888 aportaciones, con 78.581 visitas.

La portavoz ha puesto el foco en que la evolución de los datos refleja un crecimiento sostenido en el tiempo. En 2024 se registraron 4.297 aportaciones, por lo que en 2025 se produjeron 12.591 más. Si se compara con 2020, cuando se contabilizaron 1.601 aportaciones, la participación se ha multiplicado por 10 en cinco años, desde que se aprobó la ley. "No hablamos de una mejora puntual, sino de un salto medible en la participación real", ha subrayado Padilla.

Además, la portavoz ha puntualizado que el 96% de las aportaciones procede de personas físicas, es decir, "de ciudadanos y ciudadanas que quieren implicarse en las decisiones públicas". De ese porcentaje, el 75% son mujeres, ha remarcado Padilla, a lo que ha añadido que "las mujeres están liderando, por tanto, el ejercicio de este derecho cívico".

Todo ello confirma, según la consejera, la consolidación del portal "como espacio de diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía" y el aumento de la confianza institucional. Asimismo, el Portal incorpora mejoras de accesibilidad introducidas a partir de las recomendaciones de varias entidades.

"La participación solo es real cuando es inclusiva", ha remarcado Padilla, señalando la importancia de no dejar a nadie fuera por barreras técnicas o digitales, "para que todas las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones".

La consejera ha concluido que, "mientras en otros ámbitos públicos predomina la confrontación, en Castilla-La Mancha institucionalizamos la participación y abrimos procedimientos garantistas, transparentes y útiles".

Según Padilla, es el camino para que la ciudadanía influya en la elaboración normativa y en los planes estratégicos, lo que repercute a su vez en una mejora en la prestación de los servicios y en la atención que reciben por parte de la Administración regional. "Aquí la participación no es un acto simbólico, sino una parte esencial del modelo de gobernanza que tenemos consolidado", ha finalizado.