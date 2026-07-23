Castilla-La Mancha informa de un fenómeno extremo por altas temperaturas en la provincia de Albacete, emitido por Aemet

Termómetro - JCCM

ALBACETE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha notificado a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y a los grupos de intervención en emergencias de la comunidad autónoma, el incremento del nivel de alerta por altas temperaturas elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha previsto para el día de hoy avisos de nivel rojo en la provincia de Albacete, de nivel naranja en esta misma provincia y en las de Ciudad Real y Cuenca, y amarillos en Guadalajara y Toledo. Todos los avisos darán comienzo a partir de las 13.00 horas.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología prevé riego extremo por altas temperaturas, con avisos de nivel rojo, que se pueden superar los 42 grados, en las comarcas albaceteñas de La Mancha y Hellín y Almansa; en la comarca de Alcaraz y Segura, en esta misma provincia, los avisos son de nivel naranja, con temperaturas que podrían superar los 39 grados, pudiendo alcanzar, de manera local, los 42 grados.

En las provincias de Cuenca y Ciudad Real hay avisos también de nivel naranja, con valores térmicos que van desde los 37 grados de Serranía de Cuenca a los 40 grados de La Mancha ciudarrealeña, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por último, hay avisos de nivel amarillo en las provincias de Toledo y Guadalajara, y las restantes comarcas de Ciudad Rey Cuenca, que no están afectadas por los avisos naranjas. En las zonas de nivel amarillo, las temperaturas oscilarán entre los 36 y los 38 grados.

Así, la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha procedido a informar a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y a los grupos de intervención en emergencias concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas.

Además, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha se realizará un seguimiento permanente de aquellos incidentes, en relación con este fenómeno meteorológico y durante las horas de su activación.

CONSEJOS ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Ante esta subida significativa de las temperaturas los ciudadanos deben tener en cuenta que deben evitar las salidas y las actividades en las horas más calurosas (generalmente entre las 14 y las 18 horas), así como los trabajos que requieran un importante esfuerzo físico.

Las personas de alto riesgo como los niños y las personas mayores de 65 años deben hidratarse de una manera constante, beber líquidos en abundancia, incluso sin sed, y evitar las comidas copiosas.

El golpe de calor puede sobrevenir cuando el cuerpo no llega a controlar su temperatura, detectándose este porque el afectado puede tener la piel caliente, roja y seca, sufrir dolores de cabeza, náuseas, somnolencia y sed intensa, así como confusión, convulsiones y pérdida de conocimiento.

En cualquier caso, se recuerda que el número del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias es el 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso responsable del mismo.