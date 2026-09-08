Castilla-La Mancha inicia el curso escolar con "cierta normalidad": "La maquinaria está engrasada"

Archivo - Alumno de una escuela infantil - JCCM - Archivo

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha comenzado este martes, 8 de septiembre, el curso escolar 2026/2027 con "cierta normalidad", tal y como ha asegurado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha dejado claro que "la maquinaria está engrasada".

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno relativos a su departamento, Pastor ha querido felicitar a los alumnos que hoy se incorporan al sistema educativo, al tiempo que ha desgranado algunas de las incidencias registradas en el arranque de curso.

"Tenemos alguna incidencia recogida, especialmente con respecto al transporte escolar. Me comunican una ruta que se ha visto afectada en la expedición de inicio, pero está garantizada la expedición de vuelta en una localidad en Toledo", ha informado el consejero.

En la provincia de Ciudad Real también se han visto afectadas otras cuatro rutas escolares. "Estamos hablando de un total de 1.029 rutas escolares. Por lo tanto, tener incidencia en cinco o seis rutas escolares creo que es un éxito totalmente garantizado y siempre hay una explicación detrás de todo ello", ha normalizado Pastor.

Por lo tanto, "podemos hablar de un arranque de curso con cierta normalidad", ha presumido el responsable de la Educación castellanomanchega.

Además, ha dicho que la ausencia de profesores es algo que "nos pasa todos los días del año: el primer día, el del medio y el último". "En el último momento se encuentra un profesor indispuesto y hay que organizar una sustitución, pero son cuestiones totalmente predecibles. La maquinaria está engrasada", ha subrayado.

"Lo más importante es que tenemos que recoger, identificar todas estas incidencias para solventarlas lo más rápido posible y especialmente aquellas que tienen como impacto, por ejemplo, la ausencia de un profesor, que tenemos que hacer los llamamientos lo más rápido posible para que se quede cubierta esta incidencia".