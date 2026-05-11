Castilla-La Mancha organiza 60 actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos 2026

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el próximo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con una programación compuesta por 60 actividades repartidas por las cinco provincias de la región.

Lo ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una rueda de prensa, en la que también ha señalado que las propuestas, organizadas por los museos dependientes de la Junta de Comunidades, se desarrollarán entre los días 9 y 29 de mayo y "convertirán a estos espacios culturales en puntos de encuentro, reflexión y participación ciudadana".

La programación incluye exposiciones temporales, visitas guiadas y teatralizadas, talleres, conferencias, conciertos, recitales, actividades didácticas, espectáculos, presentaciones de libros e itinerarios expositivos vinculados a temáticas como la arqueología, la memoria histórica, la fotografía, la cerámica, la paleontología, la música, la astronomía, la literatura o el patrimonio medieval.

Todo ello desde una perspectiva educativa y participativa que busca acercar la cultura a públicos de todas las edades, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la provincia de Albacete, el Museo de Albacete acogerá actividades como el recital 'Piezas comentadas', la inauguración de la exposición 'Historia de una amistad' y el recorrido musical por sus salas de arqueología y bellas artes. Además, la Colección Museográfica de la Infancia Juan Peralta ofrecerá visitas familiares y teatralizadas centradas en la historia educativa y social del siglo XX.

En Ciudad Real, el Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced desarrollará talleres de caligrafía, visitas sobre el legado romano, espectáculos de magia y distintas exposiciones vinculadas a la fotografía histórica, las bellas artes y la arqueología. También se celebrarán visitas temáticas sobre piezas arqueológicas llegadas de lugares remotos y representaciones teatrales dirigidas al público escolar.

La programación de Cuenca combinará arqueología, música y divulgación científica. El Museo de Cuenca organizará conferencias sobre arte rupestre y antigüedad tardía, conciertos y visitas guiadas a su colección permanente. Por su parte, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha celebrará actividades centradas en la observación de eclipses y astronomía, mientras que el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha desarrollará propuestas didácticas dirigidas al público infantil.

En Guadalajara, el Museo de Guadalajara concentrará una intensa programación con visitas guiadas a la exposición 'Las civilizaciones del bronce en el suroeste de China', conferencias históricas y numismáticas, talleres de escritura, conciertos y presentaciones de libros. Entre las actividades más destacadas figura la presentación de las monedas de la antigua Ceca de Guadalajara y un concierto de música sefardita en el Patio de los Leones.

Por último, la provincia de Toledo será la que reúna el mayor número de actividades. El Museo Ruiz de Luna desarrollará talleres de cerámica y creatividad, además de inaugurar la exposición De Évora a Ébora. Un viaje cerámico. En la capital regional, el Museo de Santa Cruz, el Museo de los Concilios y el Taller del Moro organizarán exposiciones, visitas teatralizadas, conciertos, itinerarios patrimoniales y aperturas extraordinarias con motivo de la Noche de los Museos. Destacan especialmente la exposición Los mapas y la primera vuelta al mundo y el itinerario expositivo Palabras pasadas, diálogos presentes.

Todas las actividades y dossier se colgarán en el siguiente enlace: https://cultura.castillalamancha.es/diamuseosclm2026