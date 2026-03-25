Castilla-La Mancha prevé hasta un 80% de ocupación rural en Semana Santa

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - JCCM

GUADALAJARA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado unas previsiones turísticas positivas para la próxima Semana Santa en Castilla-La Mancha, con una ocupación estimada cercana al 80% en alojamientos rurales y del 66% en establecimientos hoteleros.

Así lo ha avanzado a preguntas de los periodistas durante la presentación de la Feria de la Logística Logistic Spain, donde, a preguntas de los medios, Franco ha explicado que el turismo rural vuelve a posicionarse como la opción preferente para los visitantes durante estas fechas, impulsado por el atractivo de los entornos naturales, aunque ha señalado que las ciudades con celebraciones tradicionales también mantienen una alta capacidad de atracción.

La consejera ha vinculado estas previsiones al calendario festivo ampliado, que incluye el Lunes de Pascua, lo que favorece una mayor estancia media y dinamiza la actividad turística en toda la región.

Asimismo, ha subrayado que la apuesta por el medio rural continúa siendo prioritaria en la estrategia turística del Gobierno regional, en línea con la diversificación económica y el impulso a territorios menos poblados.