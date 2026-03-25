Logistic Spain refuerza a Guadalajara como motor logístico con unidad institucional y social

Presentación de Logistic Spain. - JCCM

GUADALAJARA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Logistic Spain ha evidenciado el consenso institucional, empresarial y sindical para consolidar a Guadalajara como referente logístico internacional, con la colaboración público-privada, la creación de empleo de calidad y el diálogo social como ejes comunes en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y los retos de sostenibilidad y digitalización.

Una feria internacional que ha sido presentada este miércoles en la capital alcarreña y que se desarrollará los días 15 y 16 de abril en Palacio Multiusos de la capital, organizada por Impulsa Guadalajara, una iniciativa promovida por la CEOE en la provincia, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación, la Junta de Comunidades y los sindicatos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado en su intervención el "impacto tremendo" del sector logístico en la región, con cerca de 50.000 trabajadores en Castilla-La Mancha, más de 12.000 en la provincia de Guadalajara, y la creación de 13.300 nuevos empleos en la última década a nivel regional, de los que uno de cada cuatro se genera en esta provincia.

Además, ha subrayado el crecimiento de más del 55% en la entrada de mercancías y del 57% en la salida, así como el peso de la inversión extranjera, con dos de cada cinco proyectos internacionales en Guadalajara vinculados a la logística. Franco también ha avanzado nuevas medidas de apoyo, como los 40 millones de euros del Plan Adelante Inversión y el aumento del techo de ayudas hasta 1,2 millones, además de una futura ley para agilizar proyectos estratégicos.

Por su parte, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha remarcado que Logistic Spain se ha convertido en "un punto de encuentro imprescindible" que proyecta internacionalmente a la provincia y tiene como objetivo el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, destacando además la participación de Panamá como país invitado en esta edición.

De su lado, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha incidido en la importancia de la "unidad y el consenso" y ha defendido que la logística "no puede ser excluyente", apostando por la diversificación económica y la mejora de infraestructuras clave como el Puerto Seco de Marchamalo o la red viaria. Asimismo, ha reclamado estabilidad institucional para afrontar los retos del comercio global y ha puesto en valor el papel del diálogo social.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha señalado que, pese a las necesidades existentes, la provincia cuenta con "un sector empresarial fuerte y comprometido", reiterando el apoyo de la institución a iniciativas que impulsen el desarrollo económico como esta feria.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, José Antonio Pendas, ha advertido de los riesgos de precarización en un contexto de inflación y falta de vivienda, defendiendo la necesidad de proteger la salud laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo que se está negociando ahora.

En la misma línea, el secretario general de CCOO, Javier Morales, ha destacado el valor del diálogo social "en un momento de incertidumbre geopolítica" y ha tendido la mano para alcanzar acuerdos que garanticen competitividad y condiciones laborales, recordando que uno de cada cuatro trabajadores de la provincia está vinculado a la logística.