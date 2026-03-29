Castilla-La Mancha publica este lunes las ayudas a la cooperación para apoyar a las Agrupaciones de Productores

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional publicará este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria para este año de las ayudas a la cooperación para apoyar a las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha (APPaas) a ejecutar un Plan Empresarial de Comercialización Conjunta (PECC), con un presupuesto de 1.080.000 euros.

Esta línea tiene como objetivo mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, mediante el apoyo a la creación de agrupaciones de productores, con el fin de que el sector productor gane en dimensión económica, facilitando el poder de negociación con el resto de los eslabones de la cadena de comercialización. Por otro lado, pretende también impulsar una mayor participación de las personas que trabajan en la agricultura en la generación de valor de sus producciones.

Tal como establece la convocatoria, se concederán ayudas a las agrupaciones de productores o APPaas reconocidas que ejecuten un Plan de Comercialización Conjunta de tres años con actuaciones de naturaleza comercial, análisis de mercado, recursos humanos, inversiones para comercialización y promoción, marketing y publicidad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El importe de la ayuda podrá alcanzar los 270.000 euros por Agrupación y consistirá en una cantidad fija que se abonará en tramos anuales, correspondiéndose con las anualidades del PECC aprobado.

Podrán acogerse a estas ayudas tanto las Agrupaciones de Productores de nueva creación como las ya existentes que lleven a cabo una nueva forma de cooperación.

Los criterios de valoración que se aplicarán para priorizar las solicitudes admisibles y repartir la cuantía de la convocatoria serán la naturaleza de las APPaas y sus integrantes, el grado de despoblación de los municipios de los integrantes de la Agrupación, el número de industrias integrantes y la amplitud de las actuaciones del Plan Empresarial de Comercialización Conjunta. Será un requisito necesario para acceder a la ayuda alcanzar al menos 10 puntos.

Actualmente, existen 15 APPaas activas inscritas en el registro de Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarias, en las que se integran aproximadamente 13.300 productores de base en la región, para los siguientes productos: mostos, vinos y derivados; aceite de oliva; frutos secos; azafrán y hongos comestibles.

HISTÓRICO DE AYUDAS

En el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022 se aprobaron 15 solicitudes en total, por un importe de ayuda de 5,2 millones de euros, mientras que en el actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), hasta la fecha, se han concedido 2,1 millones para un total de nueve Agrupaciones.