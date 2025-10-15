Castilla-La Mancha reconoce en Almagro la trayectoria de las mujeres rurales y su tesón por "sostener nuestra tierra"

Foto de familia con motivo del acto institucional del Gobierno de C-LM para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. - JCCM

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 15 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal de Almagro ha acogido este miércoles el acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre, en el que se ha reconocido la labor de seis mujeres castellanomanchegas que destacan por su contribución al medio rural.

Bajo el lema 'Mujeres que sostienen nuestra tierra', el acto ha reunido a numerosas autoridades, entre los que se encontraban el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Igualdad, Sara Simón; o el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, entre otros representantes del Gobierno regional y de distintos sectores para rendir homenaje a las protagonistas del medio rural en Castilla-La Mancha.

Durante el acto, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha subrayado que el Día de las Mujeres Rurales merece la pena celebrarlo "solo por comprobar los ejemplos concretos" de las galardonadas, a las que ha agradecido su esfuerzo y dedicación.

García-Page ha llamado a combatir la indiferencia ante la desigualdad, asegurando que "es enormemente nociva", y ha instado a seguir avanzando en un concepto de igualdad, tanto de género como entre lo urbano y lo rural, que ha costado generaciones conquistar.

"Hemos evitado que muchísima gente tenga que irse de su pueblo. Se puede ir si quiere, pero otra cosa es que no tenga más remedio", ha afirmado, destacando los avances conseguidos en materia de educación, sanidad y servicios básicos en el medio rural.

El presidente también ha reivindicado la necesidad de seguir luchando contra los desequilibrios entre el ámbito urbano y el rural, denunciando "esa dictadura que impone la M-30 y trata de segunda clase a la gente que vive en los pueblos", y ha puesto en valor el papel de Castilla-La Mancha como ejemplo de cohesión y equidad territorial.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado el papel esencial de las mujeres rurales en la transformación de Castilla-La Mancha, recordando que "el 20,3% de las mujeres de la región habitan en entornos rurales y son ellas quienes están construyendo la transformación de nuestros pueblos".

Simón ha subrayado el crecimiento de la participación femenina en el sector agrario, con "más de 107.000 mujeres ocupadas hoy que hace diez años" y "el doble de incorporaciones al campo que en 2015".

Además, ha resaltado que el 34% de las solicitudes de la PAC en la región "han sido realizadas por mujeres, más de 31.000 en total", lo que refleja su creciente liderazgo en el medio rural.

La consejera ha agradecido al presidente García-Page su "defensa a ultranza de la PAC frente a los recortes que la derecha europea pretende imponer" y ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de "seguir cuidando y protegiendo el campo y a las mujeres que lo sostienen".

El alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha expresado su agradecimiento a la Junta por haber elegido la localidad para celebrar este acto y ha tenido palabras de reconocimiento hacia las mujeres que "han sacado adelante a sus familias, creado riqueza y cuidado de sus mayores con esfuerzo y sacrificio".

MUJERES GALARDONADAS

Entre las mujeres galardonadas se encuentra Nieves Téllez, premiada por la provincia de Ciudad Real y distinguida por su labor al frente de Quesos Téllez, una empresa familiar ubicada en Almagro con más de 50 años de experiencia en el sector agroalimentario, pionera en la venta online de productos manchegos.

En representación de las premiadas, Téllez ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que su mayor orgullo ha sido "cuidar el trato con la gente y con el municipio que la vio nacer".

En Guadalajara, las reconocidas han sido Mercedes de Loro y María Teresa Bermejo, fundadoras de Lavandaña, un proyecto sostenible en Brihuega dedicado a la producción ecológica y turística de la lavanda.

La premiada de Toledo, Mari Carmen Zamorano, ha sido distinguida por su proyecto Estigmajoyas, que elabora piezas desde Consuegra a partir de la flor del azafrán en homenaje a las mujeres dedicadas a su cultivo.

En Albacete, la galardonada ha sido Milagros Gaitano, del restaurante JM de Alcaraz, referente en la comarca por su apuesta por los productos locales y ecológicos.

Por último, en Cuenca, el reconocimiento ha recaído en Amada Aurora Olmeda, gerente de Bodegas Villavid en Villarta, con más de tres décadas de experiencia en el sector cooperativo y un destacado papel en el liderazgo femenino dentro del ámbito vitivinícola.